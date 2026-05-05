Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού έφτασε τα 125,7 δισ. ριάλ ($33,5 δισ.) το α’ τρίμηνο του 2026, καθώς οι κυβερνητικές δαπάνες σημείωσαν άλμα 20%, ενώ τα έσοδα υποχώρησαν ελαφρώς από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Ειδικότερα, οι συνολικές κυβερνητικές δαπάνες έφτασαν τα 386,7 δισ. ριάλ το α’ τρίμηνο, ενώ τα έσοδα τα 261,0 δισ. ριάλ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της χώρας.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο υποχώρησαν 3% στα 144,7 δισ. ριάλ σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2025. Τα υπόλοιπα έσοδα αυξήθηκαν 2% στα 116,3 δισ. ριάλ.

Οι στρατιωτικές δαπάνες σημείωσαν άλμα 26% στα 64,7 δισ. ριάλ. από 51,4 δισ. ριάλ το α’ τρίμηνο του 2025.