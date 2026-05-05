Την ονοματοδοσία της αίθουσας έρευνας και καινοτομίας του Λυκείου Σολέας Ευρύχου στο όνομα της πραγματοποίησε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, τονίζοντας τον ρόλο του σχολείου ως πρότυπο σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης και καινοτομίας.

Το Λύκειο Σολέας Ευρύχου συνιστά, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης εκπαίδευσης, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα, τη μάθηση και την εξέλιξη. Κατά τον χαιρετισμό της στην τελετή ονοματοδοσίας της αίθουσας έρευνας και καινοτομίας που φέρει το όνομά της, υπογράμμισε ότι βασικές προτεραιότητες αποτελούν η πλήρης στελέχωση των σχολείων, η διατήρηση ολιγάριθμων τμημάτων και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων τους.

Εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσία της στο σχολείο, επισημαίνοντας ότι εκεί η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από την καθημερινή πρακτική, με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Όπως ανέφερε, οι μαθητές βρίσκονται στο επίκεντρο της σχολικής ζωής, ενώ οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως πηγή έμπνευσης.

Η ίδια δήλωσε συγκινημένη για την τιμή που της έγινε, τονίζοντας ότι αυτή ενισχύει το αίσθημα ευθύνης της απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη νέα γενιά. Σημείωσε ότι η διάκριση αυτή αντικατοπτρίζει το έργο και τη στρατηγική που υλοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης.

Αναφερόμενη στη σημασία της περιοχής Σολέας, υπογράμμισε ότι η προηγούμενη επίσκεψή της της έδωσε την ευκαιρία να διαπιστώσει τον ζήλο των μαθητών, την αφοσίωση των εκπαιδευτικών και να αναπτύξει ουσιαστική επικοινωνία με τη σχολική κοινότητα.

Η νέα αίθουσα, όπως είπε, αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και συμβάλλει στη μετάβαση σε ένα σχολείο που δίνει έμφαση στις δεξιότητες και στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών. Παράλληλα, ενισχύει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μάθησης και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κέντρο γνώσης για την ευρύτερη περιοχή.

Επισήμανε ότι ο χώρος είναι πλήρως εξοπλισμένος, προσφέροντας δυνατότητες για έρευνα, συνεργασία και δημιουργία, ενώ ενισχύει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνεργασίες με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, οι οποίες ενδυναμώνουν τον ρόλο του σχολείου ως ανοικτού και διασυνδεδεμένου πυρήνα γνώσης.

Η Υπουργός χαρακτήρισε το σχολείο πρότυπο εφαρμογής σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών, επισημαίνοντας ότι προάγει τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τόνισε ότι στόχος είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα που διαμορφώνει ολοκληρωμένους πολίτες, με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στήριξη των μαθητών σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, επισημαίνοντας τη δέσμευση για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μεταξύ των προτεραιοτήτων ανέφερε τη στελέχωση των σχολείων, τη λειτουργία μικρών τμημάτων και την οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς, τη διεύθυνση και τους φορείς για τη συμβολή τους, τονίζοντας ότι η συνεργασία είναι καθοριστική για τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους μαθητές. Απευθυνόμενη στους νέους, τους κάλεσε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες, να δημιουργούν και να επιδιώκουν τους στόχους τους, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν το μέλλον της χώρας.