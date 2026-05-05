Επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Όπως μεταδίδει το creta24, πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη.

Πληροφορίες που μέχρι στιγμής έχουν γίνει γνωστές αναφέρουν ότι ακούστηκαν περίπου 4-5 πυροβολισμοί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δράστης είναι πατέρας που είχε χάσει τον γιο του σε τροχαίο, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε τον 20χρονο νεαρό που ήταν υπαίτιος για το δυστύχημα.

Ο δράστης παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

