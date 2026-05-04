Τουλάχιστον 10 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πάρτι σε λίμνη κοντά στην Οκλαχόμα, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Η Έμιλι Γουόρντ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Έντμοντ στην Οκλαχόμα, δήλωσε ότι οι αρχές έλαβαν πολλές αναφορές για πυροβολισμούς σε μια συγκέντρωση νέων κοντά στη λίμνη Αρκαδία, γύρω στις 9 μ.μ.

Ανέφερε ότι, εκτός από τα 10 άτομα που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα που μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα.

Είπε επίσης ότι οι τραυματίες βρίσκονται σε «διαφορετική κατάσταση».

