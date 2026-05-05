«Από τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγα ότι έγινε σοβαρή δουλειά», δήλωσε ο Μακάριος Δρουσιώτης, αναφορικά με την τελική έκθεση για την έρευνα γύρω από το βιβλίο «Κράτος Μαφία» από την Αρχή Κατά της Διαφθοράς, για να προσθέσει ότι «3.000 σελίδες μιλούν από μόνες τους».

Μιλώντας στην εκπομπή του Σίγμα, Μεσημέρι και Κάτι, είπε ότι το βιβλίο του ήταν 300 σελίδες και υπολογίζει ο ίδιος, ότι τα προς διερεύνηση θέματα μπορεί να αφορούν τις 100 σελίδες του βιβλίου, «οπόταν κάντε μόνοι σας τον υπολογισμό για κάθε σελίδα του βιβλίου, πόσο πόρισμα υπάρχει και πόσος όγκος υλικού παρατίθεται», σχολίασε.

Ερωτηθείς, αν είναι ικανοποιημένος από την ανακοίνωση της Αρχής, είπε «όχι δεν είμαι ικανοποιημένος, είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Διότι ευθύς εξ’ αρχής γνώριζα, από την εμπειρία μου φυσικά, τις 30 ώρες που έχω καταθέσει, πόσο σοβαρή δουλειά γινόταν και πόσα τεκμήρια έχω καταθέσει εγώ προσωπικά. Όμως, το ότι αφήνεται αυτό να διαιωνιστεί και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση για το αποτέλεσμα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ορθό αυτή τη δεδομένη στιγμή».

Συμπλήρωσε επίσης, ότι προηγούμενα πορίσματα ανακοινώνονταν με την ολοκλήρωσή τους και ότι «επειδή είναι ένα θέμα τεραστίου δημοσίου ενδιαφέροντος, έπρεπε να δοθεί όλο στη δημοσιότητα. Αν αυτό το έκριναν δύσκολο, εγώ καταλαβαίνω ότι όλα τα πορίσματα, έχουν μια σύνοψη συμπερασμάτων. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάποια σύνοψη συμπερασμάτων. Τουλάχιστον αυτή η σύνοψη έπρεπε να δοθεί αμέσως στη δημοσιότητα».

Κληθείς να απαντήσει πόσο σίγουρος είναι για το πόρισμα της έρευνας, σχολίασε ότι «δεν έχω δει το πόρισμα, ούτε ξέρω τι γράφει. Αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες για πολλούς. Μόνο ο όγκος και ο αριθμός των τεκμηρίων μιλά από μόνος του. Εσείς νομίζετε ότι μια Αρχή, που ερευνά ένα θέμα, θα έβγαζε ένα θέμα 3.000 σελίδες και να μας πει «ξέρετε είναι φαντασιώσεις του δημοσιογράφου;». Κάνει νόημα αυτό;»

Για το ενδεχόμενο, το πόρισμα τελικά να μην τεκμηριώνει τα όσα ισχυρίζεται στο βιβλίο του ο Μακάριος Δρουσιώτης, δηλαδή να φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκει, εξ ου και είναι ογκωδέστατο, ο ίδιος σχολίασε ότι «επειδή εγώ ξέρω ό,τι έχω καταθέσει ενώπιον της Αρχής και τι στοιχεία έχω παραθέσει και τι ερωτήσεις μου έχουν υποβληθεί, το αποκλείω εντελώς αυτό το σενάριο και σας λέω ξανά, δεν μπορεί μια επιτροπή να συνεδριάζει δύο χρόνια με κόστος που μπορεί να πλησιάζει το 1,5 εκατομμύριο. Ξέρετε, αν ήταν φαντασίωση αυτό θα φαινόταν από την πρώτη μέρα, από την πρώτη κατάθεση, από την πρώτη ώρα».

Όσον αφορά το θέμα της υπόθεσης «Σάντη» και αν ο ίδιος έχει κληθεί από την Αστυνομία για ανακριτική κατάθεση, ο κ. Δρουσιώτης είπε «όχι δεν έχω κληθεί. Πήγα μόνο μια φορά, έχω δώσει μια κατάθεση. Για ποιαν ανακριτική; Εγώ δεν είμαι ύποπτος για κάτι για να δώσω ανακριτική κατάθεση».

Ερωτηθείς αν θεωρεί ότι θα τον καλέσουν για ανακριτική κατάθεση, είπε «όχι για ποιο λόγο. Ποιο είναι το αδίκημα, ποιος είναι ο μάρτυρας και ποιος ο κατηγορούμενος; Αν είμαι εγώ κατηγορούμενος, πχ ότι διαδίδω ψευδείς ειδήσεις, αυτός που τις κατασκεύασε, αν τις κατασκεύασε, διότι εγώ δεν θεωρώ ότι τις κατασκεύασε, θα είναι μάρτυρας;».

Σχολιάζοντας την τελευταία κατάθεση της «Σάντης», ότι η ίδια παραδέχθηκε ότι κατασκεύασε τα μηνύματα και ότι δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στους τραπεζικούς λογαριασμούς που εξετάστηκαν, σχολίασε ότι «επειδή εγώ έχω υπόψη μου χιλιάδες μηνύματα, σας λέω ότι αυτά είναι γελοιότητες. Έχω χιλιάδες μηνύματα, τα έχω αναλύσει. Ξεκίνησαν μιαν έρευνα για να επιβεβαιώσουν ότι είναι πλαστά και δουλεύουν σε αυτό. Εγώ δεν έχω δει καταθέσεις. Δεν υπάρχει καλή πίστη. Είναι όλη, από την αρχή μέχρι το τέλος αυτή η διαδικασία, κατ΄ εμένα διαβλητή. Έχουν προαποφασίσει και προσπαθούν να βγάλουν ένα αποτέλεσμα πριν από τις εκλογές. Ας το βγάλουν.

Εγώ νιώθω ότι αυτά που έγραψα σε δημοσιογραφικό επίπεδο, μπορώ να τα επιβεβαιώσω και με το παραπάνω. Σε τρεις εβδομάδες, προσπαθούν να βγάλουν συμπέρασμα για αυτό το θέμα και έχουμε από την άλλη, ένα άλλο πόρισμα στο οποίο εργάζονται δύο χρόνια πέντε ερευνητές, με τόση δουλειά, για να θέλουν ακόμα ένα μήνα. Αυτοί μέσα σε 3 εβδομάδες, ψεκάστε, σκουπίστε τελειώσατε, κατέληξαν σε συμπεράσματα, τα διαρρέουν στον Τύπο καθημερινά, δημιουργούν μια εικόνα πλασματική, προσπαθούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Αυτό δεν τιμά ούτε τους θεσμούς, ούτε την Αστυνομία, ούτε και τον Τύπο για να είμαι ειλικρινής».