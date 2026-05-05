Ο Ντόναλντ Τραμπ διακήρυξε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη βγει νικητές από τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή. Παράλληλα, αρνήθηκε να διευκρινίσει αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ, ενώ εκτίμησε ότι, σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, αυτές θα μπορούσαν να διαρκέσουν έως και τρεις εβδομάδες ακόμη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι οι εχθροπραξίες – αν ξαναρχίσουν σε πλήρη κλίμακα – θα μπορούσαν να συνεχιστούν για «άλλες δύο εβδομάδες, ίσως και τρεις», τονίζοντας ότι «ο χρόνος δεν είναι πιεστικός για εμάς, έχουμε ήδη πετύχει τα περισσότερα από αυτά που θέλαμε».

«Είτε έτσι είτε αλλιώς, κερδίζουμε. Είτε πετυχαίνουμε τη σωστή συμφωνία είτε κερδίζουμε πολύ εύκολα στρατιωτικά», δήλωσε, προσθέτοντας: «Έχουμε ήδη κερδίσει».

Όταν ρωτήθηκε αν η εκεχειρία έχει τερματιστεί μετά τα ιρανικά πλήγματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την έναρξη της επιχείρησης Project Freedom, αρνήθηκε να απαντήσει. «Δεν μπορώ να σας το πω», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «αν απαντούσα, θα λέγατε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά έξυπνος για να ηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Δεν έχουν ναυτικό, αεροπορία, τίποτα»

Ο Τραμπ υποστήριξε, ακόμα, ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν περιοριστεί σε «μικρά, ταχύπλοα σκάφη» με πολυβόλα, ισχυριζόμενος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν οκτώ από αυτά τη Δευτέρα.

«Ό,τι ήταν διαθέσιμο εξουδετερώθηκε πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο αρχικός στόλος των 159 πλοίων έχει καταστραφεί πλήρως. «Όλα βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε επίσης ότι η ηγετική δομή του Ιράν έχει αποδεκατιστεί: «Εξουδετερώσαμε την πρώτη τους ομάδα, τη δεύτερη και τη μισή από την τρίτη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι «μιλούν πολύ διαφορετικά όταν συνομιλούν μαζί μου από ό,τι όταν μιλούν στα μέσα ενημέρωσης».

«Κόκκινη γραμμή» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η επιστροφή των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία, αν και υποβάθμισε τη στρατιωτική του αξία.

«Από πλευράς αξίας δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ίσως να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί», δήλωσε, προσθέτοντας: «Το θέλουμε πίσω, το θέλουμε 100%».

Επισήμανε επίσης ότι το Ιράν θα πρέπει να περιορίσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα ως όρους συμφωνίας, αν και χαρακτήρισε αυτά τα ζητήματα δευτερεύοντα σε σχέση με το βασικό πυρηνικό αίτημα. «Κοίτα, οι πύραυλοι είναι κακό πράγμα, ναι, και πρέπει να τεθούν όρια, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Αυτοί οι τρελοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε χαρακτηριστικά.

Για οργανώσεις όπως η Χαμάς, η Χεζμπολάχ και οι Χούθι, υποστήριξε ότι η οικονομική αποδυνάμωση του Ιράν καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της στήριξής τους.

«Αν αποχωρούσαμε σήμερα, θα χρειάζονταν 20 χρόνια για να ανοικοδομήσουν τη χώρα τους», δήλωσε.

«Σκόπιμη» αποφυγή πλήγματος στον ιρανικό στρατό

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απέφυγαν σκόπιμα να πλήξουν τον συμβατικό στρατό του Ιράν, τον οποίο χαρακτήρισε «πιο μετριοπαθή» σε σύγκριση με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κάνοντας αναφορά στο λάθος της διάλυσης του ιρακινού στρατού μετά τον πόλεμο στο Ιράκ.

Υποστήριξε επίσης ότι οι Φρουροί της Επανάστασης ενδέχεται να μην πληρώνουν πλέον τους στρατιώτες τους.

Η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντικό στόχο

Σε δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις, άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντικό στόχο αμερικανικής δράσης, λέγοντας ότι «ίσως, επιστρέφοντας από το Ιράν, θα μπορούσε να ακολουθήσει κάτι ακόμη». Ακόμα, πρόσθεσε ότι θα ήταν «τιμή» να «απελευθερωθεί» η Κούβα, επικαλούμενος τις υποχρεώσεις του απέναντι στους Κουβανοαμερικανούς ψηφοφόρους.

Παράλληλα, επέκρινε το ΝΑΤΟ για τη στάση του στη σύγκρουση με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήταν εκεί για εμάς» και εκφράζοντας αμφιβολίες για το αν η Συμμαχία θα ανταποκριθεί σε μια μεγαλύτερη κρίση, με έμμεση αναφορά στην Κίνα.

Τέλος, επαίνεσε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι οι Ουκρανοί «πολεμούν όσο κανείς άλλος» απέναντι σε «έναν πολύ μεγάλο αντίπαλο».

