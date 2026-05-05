Σημαντικά βελτιωμένη παρουσιάζεται η υδατική κατάσταση στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, ο οποίος επισημαίνει ότι τα θετικά δεδομένα δημιουργούν προοπτικές για μεγαλύτερη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, χωρίς ωστόσο να αίρεται η ανάγκη για συνετή χρήση του νερού.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή υδατική κατάσταση στην επαρχία, τα δεδομένα κρίνονται ενθαρρυντικά. Όπως σημείωσε, το φράγμα του Μαυροκόλυμπου είναι πλήρες, με αποθέματα που φτάνουν περίπου τα 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Σε ό,τι αφορά το φράγμα του Ασπρόκρεμου, η πληρότητά του ανέρχεται γύρω στο 40%, παρουσιάζοντας αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με το περσινό ποσοστό που κυμαινόταν περίπου στο 24%.

Παράλληλα, σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται οι μονάδες αφαλάτωσης τόσο στα Κούκλια όσο και στα Πότιμα. Συγκεκριμένα, στα Κούκλια παράγονται περίπου 20.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, ενώ στα Πότιμα η παραγωγή φτάνει τα 12.000 κυβικά μέτρα.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε επίσης ότι έχει αναβαθμιστεί η δυναμικότητα του διυλιστηρίου στον Ασπρόκρεμο, το οποίο πλέον μπορεί να παρέχει από 32.000 έως 42.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, ενισχύοντας περαιτέρω τις υδατικές δυνατότητες της περιοχής.

Όλα αυτά τα στοιχεία, όπως υπογράμμισε, συνηγορούν στο ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Υπουργείο Γεωργίας θα έχουν τη δυνατότητα να είναι πιο ευέλικτοι ως προς την παραχώρηση νερού για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν τίθεται θέμα πλήρους άρσης των περιοριστικών μέτρων στην άρδευση, αλλά είναι εφικτή η διάθεση πρόσθετων ποσοτήτων σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ώστε να στηριχθούν οι παραγωγοί.

Καταληκτικά, ο κ. Πιττοκοπίτης έστειλε σαφές μήνυμα προς όλους τους καταναλωτές, τονίζοντας ότι, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες, το νερό παραμένει πολύτιμος πόρος. Υπογράμμισε την ανάγκη αποφυγής σπατάλης, περιορισμού της υπερακατανάλωσης και των απωλειών, καλώντας σε γενικότερη χρήση του νερού με φειδώ και σύνεση.

ΚΥΠΕ