Οι περιφερειακές εξελίξεις στον Κόλπο και τη Μέση Ανατολή θα είναι στο επίκεντρο της νέας τριμερούς συνάντησης κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Αμμάν ανάμεσα σε Ιορδανία, Κύπρο και Ελλάδα. Είναι η πέμπτη τριμερής συνάντηση και έρχεται σε συνέχεια της άτυπης συνόδου ηγετών που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο, αλλά και της συμμετοχής του Βασιλιά Αμπντάλλα Βʹ στη σύνοδο MED 9.

Συνάντηση με Βασιλιά και Διάδοχο

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Αμμάν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί με τον Βασιλιά της Ιορδανίας και με τον Διάδοχο του Θρόνου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση των στενών σχέσεων Κύπρου και Ιορδανίας, ο συντονισμός σε περιφερειακό επίπεδο και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Ανασκόπηση τριμερούς συνεργασίας

Κατά τις εργασίες της τριμερούς συνάντησης, ο Αμπντάλλα Βʹ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανασκοπήσουν τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της συνεργασίας των τριών χωρών σε τομείς που έχουν απασχολήσει τον μηχανισμό σε προηγούμενες συναντήσεις κορυφής.

Θα συζητηθούν, επίσης, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας, η περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις.

Ιδιαίτερη σημασία στη σχέση ΕΕ–Ιορδανίας

Κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία υπογραμμίζουν ότι η συζήτηση για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ιορδανίας «αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε συνέχεια και της άτυπης συνόδου ηγετών που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στην Κύπρο, με τη συμμετοχή περιφερειακών ηγετών, συμπεριλαμβανομένης της Ιορδανίας».

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η ενίσχυση και εμβάθυνση των σχέσεων της ΕΕ με κράτη της περιοχής που αποτελούν πυλώνες σταθερότητας, όπως η Ιορδανία, είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, την προώθηση της αποκλιμάκωσης και τη δημιουργία συνθηκών διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Κύπρος ως αξιόπιστος συνομιλητής της ΕΕ

Η 5η Τριμερής Συνάντηση Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας και Ιορδανίας έρχεται να επιβεβαιώσει «τη σταθερή στρατηγική επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας να επενδύει σε περιφερειακά σχήματα συνεργασίας με συγκεκριμένο περιεχόμενο, συνέχεια και πολιτική αξία».

Θέση της Λευκωσίας είναι πως μέσα από τέτοιους μηχανισμούς, η Κύπρος ενισχύει τον ρόλο της ως αξιόπιστος συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ευρύτερη περιοχή και ως χώρα που συμβάλλει έμπρακτα στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων Μαριλένα Ραουνά και ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης.