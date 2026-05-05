Περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσβάλλονται κάθε χρόνο από λοιμώξεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, ενώ αυτές συνδέονται με πάνω από 90.000 θανάτους ετησίως.

Οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια των ασθενών, αλλά και βασικό παράγοντα επιβάρυνσης των συστημάτων υγείας.

Η Κύπρος καταγράφει ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα αφού σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC – 2024) περίπου 13,8% των ασθενών σε κυπριακά νοσοκομεία εμφανίζουν τουλάχιστον μία νοσοκομειακή λοίμωξη, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, περίπου 56% των νοσηλευόμενων λαμβάνουν αντιβιοτικά, γεγονός που ενισχύει τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικών μικροβίων και επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση.

Με αφορμή τη σημερινή, Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Χεριών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων επαναφέρει στο προσκήνιο το πιο απλό αλλά και κρίσιμο μέτρο πρόληψης, την υγιεινή των χεριών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σημαντικό ποσοστό των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων μεταδίδεται μέσω επαφής, κυρίως από τα χέρια των επαγγελματιών υγείας. Παρά την απλότητά της, η σωστή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών δεν είναι πάντα δεδομένη, γεγονός που καθιστά την ενίσχυσή της βασική προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ECDC δημοσίευσε σήμερα, νέο οδηγό για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων (IPC) στα κράτη-μέλη.

Στον οδηγό αυτό, μεταξύ άλλων, γίνονται συστάσεις για τα εξής:

Τη δημιουργία οργανωμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης, τόσο σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό όσο και σε νοσοκομειακό επίπεδο

Τη συνεχή επιτήρηση και αξιολόγηση

Την εκπαίδευση του προσωπικού

Τη χρήση δεδομένων για στοχευμένες παρεμβάσεις.

Ο οδηγός υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της αλλαγής συμπεριφοράς και της καθημερινής συμμόρφωσης στις πρακτικές υγιεινής.

Παράλληλα με τον οδηγό, το ECDC παρουσιάζει σήμερα και το hyFive. Ένα εξειδικευμένο ψηφιακό εργαλείο για νοσοκομεία και επαγγελματίες υγείας, το οποίο βοηθά στην παρακολούθηση της υγιεινής των χεριών σε πραγματικό χρόνο και τη βελτίωση των πρακτικών μέσα στις δομές υγείας. Το εργαλείο αυτό, καταγράφει τη συμμόρφωση των επαγγελματιών υγείας, εντοπίζει αδυναμίες και παρέχει δεδομένα για άμεση λήψη αποφάσεων.