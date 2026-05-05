Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, την ώρα που ο Αμερικανός προέδρος Τραμπ προειδοποιεί ότι το Ιράν θα «αφανιστεί από προσώπου γης» εάν χτυπήσει αμερικανικά πλοία. Μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες ώρες στα Στενά του Ορμούζ, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία, ενώ και στο μέτωπο του νότιου Λιβάνου, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται.

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΕΡΤnews Γιώργος Σιδέρης από το χθες βράδυ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν ενημερώσει τους συμμάχους τους για τις επιθέσεις με 12 βαλλιστικούς πυραύλους και drones καμικάζι. Το Ιράν αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή, απορρίπτοντας τις κατηγορίες, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα Εμιράτα διαμηνύουν προς το Ισραήλ ότι τα πλήγματα αυτά δεν πρόκειται να μείνουν αναπάντητα, προαναγγέλλοντας αντίδραση.

Μήνυμα αποτροπής από το Ισραήλ

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ξεκαθαρίζουν πως η χώρα είναι «προετοιμασμένη για κάθε σενάριο», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι ενδεχόμενη επίθεση θα έχει σοβαρές συνέπειες.

«Αν το Ιράν επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει με οδυνηρό τίμημα», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι τα συστήματα αεράμυνας έχουν τεθεί σε ύψιστη ετοιμότητα. Ωστόσο, δεν έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής οι οδηγίες προς τους πολίτες για το κεντρικό και νότιο Ισραήλ, σε αντίθεση με τον βορρά, όπου η κατάσταση παραμένει πιο εύθραυστη.

Κυβερνητικές διεργασίες και επαφές

Τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου έχουν ήδη ενημερωθεί και αναμένεται να συνεδριάσουν εκ νέου για αποτίμηση της κατάστασης.

Ο πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με στρατιωτικούς αξιωματούχους, ιδίως μετά την επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αλλά και την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης «Project Freedom».

Ανοιχτό και το μέτωπο του Λιβάνου

Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες στον νότο του Λιβάνου συνεχίζονται, με τη διπλωματική κινητικότητα να εντείνεται. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης που θα μπορούσε να αποκλιμακώσει την κρίση.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, εμφανίζεται επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι δεν είναι ακόμη η κατάλληλη στιγμή για συνάντηση με τον Βενιαμίν Νετανιάχου.

Όπως επισημαίνεται, προηγείται η ανάγκη συμφωνίας σε βασικούς κανόνες ασφαλείας, πριν προχωρήσουν οι δύο πλευρές σε οποιαδήποτε υψηλού επιπέδου διπλωματική επαφή.

