Για την δύσκολη ενεργειακή κατάσταση που διαμορφώνεται και την πιθανότητα να απαιτηθούν ακόμα και χρόνια για την ομαλοποίησή της μίλησε ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Γιόργκενσεν, «από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη δαπανήσει πάνω από 30 δισ. ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων χωρίς να λάβουν επιπλέον προμήθειες».

Παράλληλα, μιλώντας για την κατάσταση που διαμορφώνεται, τόνισε ότι «η παραγωγή φυσικού αερίου, λόγω των καταστροφών που έχουν προκληθεί στις υποδομές, ιδιαίτερα στο Κατάρ, είναι τόσο σοβαρά επηρεασμένη που η αποκατάσταση θα πάρει πιθανότατα χρόνια. Το πετρέλαιο πιθανότατα θα επανέλθει πιο γρήγορα όσον αφορά την παραγωγή, αλλά και πάλι θα χρειαστεί χρόνος για να επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση».

Αναφορικά με την επιστροφή στην κανονικότητα στα Στενά του Ορμούζ, ο Επίτροπος τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε πότε ακριβώς θα επιστρέψουμε σε μια κανονική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Και ακόμη κι όταν συμβεί αυτό, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να πούμε ότι ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, η κατάσταση παραμένει αρκετά σοβαρή».

Ο ίδιος μίλησε για την κατάσταση που, όπως είπε, «είναι ασταθής», με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορεί να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Όπως επισήμανε, «δεν βρισκόμαστε ακόμη εκεί, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών. Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο που παρακολουθεί ακριβώς τις ποσότητες καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη, δηλαδή ποιος τα διαθέτει, τι εισάγεται και τι εξάγεται. Αυτό γίνεται ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι αν χρειαστεί πολιτική παρέμβαση, ακόμη και σε επίπεδο συντονισμού και ανακατανομής καυσίμων», σημείωσε.

(ΑΠΕ)