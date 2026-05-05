Η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat.

Συγκεκριμένα, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα κυπριακά νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 14,7% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των κρατών μελών. Ακολούθησαν η Γαλλία, με μείωση 12,5%, και η Δανία, με πτώση 11,9%.

Η εξέλιξη διαφοροποιεί την Κύπρο από τη συνολική εικόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές. Σε επίπεδο ΕΕ, οι τιμές αυξήθηκαν οριακά στα 28,96 ευρώ ανά 100 kWh το δεύτερο εξάμηνο του 2025, από 28,79 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους.

Παρά τη σταθεροποίηση, η Eurostat επισημαίνει ότι οι τιμές στην ΕΕ παραμένουν αισθητά υψηλότερες σε σχέση με την περίοδο πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Στην Κύπρο, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας εκφρασμένες σε πρότυπη αγοραστική δύναμη διαμορφώθηκαν στα 30,37 ευρώ ανά 100 kWh το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Το αντίστοιχο επίπεδο ήταν 32,10 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του έτους και 35,70 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Αντίθετη ήταν η εικόνα σε άλλες χώρες της ΕΕ, όπου καταγράφηκαν σημαντικές αυξήσεις. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στη Ρουμανία, με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά να αυξάνονται κατά 58,6% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Ακολούθησαν η Αυστρία, με αύξηση 34,3%, και η Ιρλανδία, με άνοδο 32,7%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η μικρή αύξηση των μέσων τιμών στην ΕΕ αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των φόρων και τελών στους τελικούς λογαριασμούς. Οι φόροι και τα τέλη αυξήθηκαν τόσο σε απόλυτους όρους όσο και ως ποσοστό του τελικού κόστους, φθάνοντας στο 28,9% από 27,9% το προηγούμενο εξάμηνο.

Η μείωση των προ φόρων τιμών αντισταθμίστηκε πλήρως από την υψηλότερη φορολόγηση, με αποτέλεσμα οι τελικές τιμές για τους καταναλωτές στην ΕΕ να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες.

Με βάση την πρότυπη αγοραστική δύναμη, οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά καταγράφηκαν στη Ρουμανία, στα 49,52 ευρώ ανά 100 kWh, στην Τσεχία, στα 38,65 ευρώ, και στην Πολωνία, στα 37,15 ευρώ.

Οι χαμηλότερες τιμές βάσει πρότυπης αγοραστικής δύναμης καταγράφηκαν στη Μάλτα, στα 14,09 ευρώ ανά 100 kWh, στην Ουγγαρία, στα 15,10 ευρώ, και στη Φινλανδία, στα 18,77 ευρώ.

ΚΥΠΕ