Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, δήλωσε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιπλέον δασμό 25% στα οχήματα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ΕΕ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Γερεβάν, η Φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε ότι η εμπορική συμφωνία ανάμεσα στην ΕΕ και την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία συνήφθη τον Ιούλιο του 2025, περιόριζε στο 15% τους τελωνειακούς δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα που πωλούνται στις ΗΠΑ.

«Η συμφωνία είναι συμφωνία», τόνισε η Πρόεδρος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι η ουσία της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία.

Η ίδια υπενθύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευθεί να τηρούν τα όρια που καθορίστηκαν τον Ιούλιο του 2025, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις των δύο πλευρών δοκιμάζονται εκ νέου από τις αμερικανικές απειλές.

Την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την ΕΕ με νέους επιπλέον δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορώντας τις Βρυξέλλες ότι δεν σέβονται την εμπορική συμφωνία που υπογράφηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει τις αμερικανικές κατηγορίες και δηλώνει ότι παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της συμφωνίας. Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Τομά Ρενιέ, ανέφερε ότι η ΕΕ εφαρμόζει τη συμφωνία από την πρώτη ημέρα και παραμένει πλήρως δεσμευμένη στον σεβασμό των υποχρεώσεών της.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, αναμένεται να συναντηθεί στο Παρίσι με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, Τζέιμισον Γκριρ, στο περιθώριο υπουργικής συνόδου της G7.

Η συνάντηση θεωρείται κρίσιμη για την αποσαφήνιση των επόμενων κινήσεων, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον και να αποτρέψουν νέα εμπορική ένταση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει υπό προϋποθέσεις τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ΕΕ. Ωστόσο, οι εσωτερικές διαδικασίες της Ένωσης προβλέπουν ότι η συμφωνία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και με τα κράτη μέλη, πριν εφαρμοστεί επισήμως.

Σύμφωνα με τον Τομά Ρενιέ, η ΕΕ έχει κρατήσει την Ουάσινγκτον πλήρως ενημερωμένη σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, επιχειρώντας να καθησυχάσει την αμερικανική πλευρά ότι η εφαρμογή της συμφωνίας προχωρεί.

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε ότι η δουλειά συνεχίζεται και ότι καταγράφεται πρόοδος, επιμένοντας πως οι Βρυξέλλες τηρούν τις δεσμεύσεις τους και αναμένουν αντίστοιχη στάση από την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ