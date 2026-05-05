Σε εξέλιξη βρίσκεται η σοβαρή υγειονομική κρίση στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που παραμένει ακινητοποιημένο ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, με τον ΠΟΥ να επιβεβαιώνει συνολικά επτά κρούσματα χανταϊού.

Από αυτά, δύο είναι επιβεβαιωμένα και πέντε παραμένουν ύποπτα, ενώ τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

ΠΟΥ: Επιβιβάστηκε ιατρικό προσωπικό στο κρουαζιερόπλοιο

Σε τελευταία του ενημέρωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναφέρει ότι επιβιβάστηκε ιατρικό προσωπικό στο κρουαζιερόπλοιο για να απομακρύνει δύο άτομα.

Όπως μεταδίδει το Reuters στον ΠΟΥ πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχει μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο μεταξύ των στενών επαφών στο κρουαζιερόπλοιο.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, περιλαμβάνεται μια 69χρονη Ολλανδή που κατέληξε σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμπουργκ, καθώς και ένας Βρετανός επιβάτης που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

epa12931926 Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. EPA/ELTON MONTEIRO

Απαγόρευση αποβίβασης από το κρουαζιερόπλοιο και σχέδια εκκένωσης

Το κρουαζιερόπλοιο δεν έλαβε άδεια να δέσει στο Πράσινο Ακρωτήριο με τις Αρχές να επικαλούνται την «προστασία της δημόσιας υγείας».

Περίπου 150 επιβαίνοντες -ανάμεσά τους και ένας Έλληνας – παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ εξετάζονται σενάρια αεροδιακομιδής ασθενών και μεταφοράς του κρουαζιερόπλοιου προς τα Κανάρια Νησιά, προκειμένου να υποβληθούν σε ενδελεχείς ιατρικούς ελέγχους οι επιβάτες και να μπορέσουν να αποβιβαστούν.

Τις ενέργειες για πιθανή απομάκρυνση επιβατών που χρήζουν άμεσης φροντίδας συντονίζει το ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς το κρουαζιερόπλοιο φέρει ολλανδική σημαία.

Δύο πιθανά σενάρια μετάδοσης του χανταϊού

Οι ειδικοί εξετάζουν δύο βασικές εκδοχές για την εμφάνιση των κρουσμάτων, μία «αηδιαστική» και μία «τρομακτική», όπως αναφέρει η New York Post.

Η πρώτη, και πιθανότερη, αφορά έκθεση σε εκκρίσεις μολυσμένων τρωκτικών. Ο γιατρός Ζαΐντ Φαντούλ, πρώην γιατρός στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, εξηγεί στην αμερικανική εφημερίδα ότι «το πιο πιθανό είναι οι επιβάτες να μολύνθηκαν από περιττώματα, ούρα ή σάλιο μολυσμένων αρουραίων ή ποντικιών», που αποτελεί και τον συνήθη τρόπο μετάδοσης.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα πιο ανησυχητικό ενδεχόμενο. «Ο ιός Andes – αυτός ο συγκεκριμένος υπότυπος του χανταϊού – είναι ο μόνος που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο», σημειώνει ο ίδιος, προσθέτοντας πως «από εκεί προέρχεται μεγάλο μέρος της ανησυχίας σε αυτή την περίπτωση».

Ο «τρομακτικός» παράγοντας του ιού Andes

Η συγκεκριμένη παραλλαγή εντοπίζεται κυρίως στη Νότια Αμερική και έχει ποσοστό θνησιμότητας που αγγίζει το 40%. Σε ένα περιορισμένο περιβάλλον, όπως ένα κρουαζιερόπλοιο, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ταχεία επιδείνωση της κατάστασης.

«Γι’ αυτό και όλοι είναι τόσο φοβισμένοι», τονίζει χαρακτηριστικά ο δρ Φαντούλ. Και προειδοποιεί: «Αν πρόκειται για τον ιό Andes, τότε έχεις 150 ανθρώπους εγκλωβισμένους σε στενή επαφή πάνω σε ένα πλοίο».

Πιθανότερη η έκθεση πριν την επιβίβαση

Ωστόσο δεν αποκλείει το ενδεχόμενο το ξέσπασμα να μην ξεκίνησε εν πλω. «[Οι επιβάτες] θα μπορούσαν να έχουν μολυνθεί οπουδήποτε. Δεν πιστεύω ότι προήλθε από το πλοίο», λέει εξηγώντας ότι ο ιός μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα μετά από εβδομάδες.

Αντίστοιχη είναι η εκτίμηση της ερευνήτριας ιών Τζούλια Γκάλο,, η οποία αναφέρει: «Το πιο πιθανό είναι ότι ταξιδιώτες από τη Νότια Αμερική ήρθαν σε επαφή με περιττώματα μολυσμένων τρωκτικών».

Η ίδια προσθέτει πως «δεν μπορούμε ακόμη να είμαστε βέβαιοι πού έγινε η επαφή: μπορεί να συνέβη κατά τη διάρκεια τουριστικών δραστηριοτήτων ή να υπήρχαν μολυσμένα τρωκτικά στο πλοίο».

Χαμηλός κίνδυνος για το κοινό

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί για τον γενικό πληθυσμό. «Η πρόληψη είναι το κλειδί», υπογραμμίζει ο Φαντούλ, επισημαίνοντας ότι «η καλή υγιεινή των χεριών, η αποφυγή επαφών και η χρήση μάσκας μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο».

Οι διεθνείς υγειονομικές Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την υπόθεση στο κρουαζιερόπλοιο, ενώ αναμένεται ενδελεχής επιδημιολογική έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης και να αποτραπεί περαιτέρω διασπορά.

