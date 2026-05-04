Παγκόσμιο συναγερμό έχει προκαλέσει ο θάνατος τριών ατόμων κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας, ο οποίος αποδίδεται σε λοίμωξη από χανταϊό.

Σύμφωνα με τις αρχές, έχει επιβεβαιωθεί ένα κρούσμα, ενώ πέντε ακόμη ύποπτες περιπτώσεις βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε στο BBC ότι οι «λεπτομερείς έρευνες» για τα περιστατικά συνεχίζονται, περιλαμβάνοντας και πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους.

Τα περιστατικά καταγράφηκαν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήρι.

Τι είναι ο χανταϊός;

Ο χανταϊός αναφέρεται σε ένα στέλεχος ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά και μεταδίδεται κυρίως στους ανθρώπους μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών.

Οι λοιμώξεις συνήθως εμφανίζονται όταν ο ιός μεταδίδεται αερομεταφερόμενος από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Αν και σπάνιος, μπορεί επίσης να εξαπλωθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών τρωκτικών.

Ο ΠΟΥ έκανε γνωστό ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων σε σπάνιες περιπτώσεις.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες. Η πρώτη, το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS), συχνά ξεκινά με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ακολουθούμενα από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη και κοιλιακά προβλήματα. Εάν εμφανιστούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 38%, σύμφωνα με το CDC.

Η δεύτερη ασθένεια, ο Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), είναι πιο σοβαρή και επηρεάζει κυρίως τα νεφρά. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Πόσες περιπτώσεις χανταϊού αναφέρονται παγκοσμίως;

Υπάρχουν περίπου 150.000 περιπτώσεις παγκοσμίως κάθε χρόνο, κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία. Περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις εμφανίζονται συνήθως στην Κίνα.

Τα τελευταία δεδομένα από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι από το 1993, όταν ξεκίνησε η η καταγραφή των κρουσμάτων, έως το 2023, υπήρχαν 890 κρούσματα στη χώρα.

Ωστόσο, κρούσματα του ιού της Σεούλ, ένα από τα κύρια στελέχη του Χανταϊού που μεταφέρεται από αρουραίους της Νορβηγίας γνωστούς και ως καφέ αρουραίους, καταγράφονται παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ.

Πώς αντιμετωπίζεται;

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον Χανταϊό.

Το CDC συνιστά υποστηρικτική φροντίδα για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν οξυγονοθεραπεία, μηχανική υποστήριξη αναπνοής, αντιιικά φάρμακα, ακόμη και αιμοκάθαρση.

Ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα μπορεί να χρειαστεί να εισαχθούν σε νοσοκομεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ορισμένοι μπορεί να χρειαστεί να διασωληνωθούν.

Το CDC συνιστά την εξάλειψη της επαφής με τρωκτικά σε σπίτια ή χώρους εργασίας για τη μείωση της έκθεσης στον ιό.

Ο οργανισμός συνιστά επίσης τη σφράγιση των σημείων εισόδου σε υπόγεια ή σοφίτες όπου τρωκτικά μπορεί να εισέλθουν σε σπίτια.

Προτείνεται επίσης η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά τον καθαρισμό των περιττωμάτων των τρωκτικών για την αποφυγή εισπνοής μολυσμένου αέρα.

Υπήρξαν πρόσφατα κρούσματα του ιού;

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Μπέτσι Αρακάουα, σύζυγος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, πέθανε από αναπνευστική ασθένεια που συνδέεται με τον ιό.

Οι ιατρικοί ερευνητές πιστεύουν ότι η Αρακάουα προσβλήθηκε από HPS – το πιο κοινό στέλεχος στις ΗΠΑ – το οποίο οδήγησε στον θάνατό της.

Φωλιές και ορισμένα νεκρά τρωκτικά βρέθηκαν σε βοηθητικά κτίρια του σπιτιού της όπου βρέθηκε.

Τα αστυνομικά αρχεία έδειξαν ότι η Αρακάουα έψαχνε στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα της γρίπης και της Covid τις ημέρες πριν από τον θάνατό της.

