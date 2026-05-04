Ένα εντυπωσιακό μετεωρολογικό φαινόμενο, γνωστό ως ιριδισμός των νεφών, κατέγραψαν χρήστες της πλατφόρμας Χ στην Ινδονησία, με τα σχετικά βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τις αναφορές το περιστατικό σημειώθηκε την 1η Μαΐου στην περιοχή Τζονγκόλ, στην περιφέρεια Μπογκόρ της Ινδονησίας, όπου κάτοικοι είδαν τον ουρανό να «ντύνεται» με εντυπωσιακές αποχρώσεις.

Στα πλάνα, τα σύννεφα εμφανίζονται να αλλάζουν χρώμα, με αποχρώσεις του ροζ, του πράσινου και του μπλε, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει ουράνιο τόξο. Πολλοί χρήστες στα social media αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για βίντεο που έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο αρκετοί επιβεβαίωσαν τη γνησιότητά του.

Stunning video shows an ultra rare phenomenon of iridescent clouds, which appears when sunlight interacts with lingering raindrops in the air after it rains. pic.twitter.com/x6iXnMOS1o — The Weather Channel (@weatherchannel) May 3, 2026

Fenomena awan pelangi di atas langit bogor pic.twitter.com/TauQVuKV7Y — txtdaribogor (@txtdaribogor) May 2, 2026

Fenomena Awan Iridescent terlihat di langit Jonggol, Bogor, Jumat 1/5/2026.

Awan Iridescent adl fenomena optik akibat difraksi cahaya Matahari oleh partikel kecil di awan tipis, shg tampak berwarna seperti pelangi 🌈

📹 sipa5402 📸 istimewa. https://t.co/6UyjAGc4mw pic.twitter.com/eoRRr56aDm May 3, 2026

Ιριδισμός νεφών, ένα μοναδικό φαινόμενο

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο ιριδισμός των νεφών προκαλείται όταν το ηλιακό φως περιθλάται και παρεμβάλλεται καθώς περνά μέσα από πολύ μικρά σταγονίδια νερού ή παγοκρυστάλλους στην ατμόσφαιρα. Η ομοιομορφία στο μέγεθος των σταγονιδίων και η κατάλληλη γωνία του φωτός οδηγούν στη δημιουργία των χαρακτηριστικών χρωμάτων.

Αν και το φαινόμενο δεν είναι εξαιρετικά σπάνιο, απαιτεί συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα εντυπωσιακό όταν καταγράφεται. Η Ινδονησία, λόγω του τροπικού της κλίματος και της υψηλής υγρασίας, προσφέρει συχνά το κατάλληλο περιβάλλον για την εμφάνισή του.

