Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μάικ Γουίρθ εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα αρχίσουν να εμφανίζονται φυσικές ελλείψεις στην προσφορά πετρελαίου σε όλο τον κόσμο, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προσφοράς αργού πετρελαίου.

Οι οικονομίες θα αρχίσουν να συρρικνώνονται, πρώτα στην Ασία, καθώς η ζήτηση θα προσαρμόζεται στη μειωμένη προσφορά με το στενό να παραμένει κλειστό λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, δήλωσε ο Γουίρθ κατά τη διάρκεια συζήτησης που χρηματοδοτήθηκε από το Ινστιτούτο Milken.

«Θα αρχίσουμε να βλέπουμε φυσικές ελλείψεις», δήλωσε ο Wirth, σημειώνοντας ότι απορροφώνται πλεονάζουσες προμήθειες στις εμπορικές αγορές, δεξαμενόπλοια σε λεγόμενους σκιώδεις στόλους που αποφεύγουν τις κυρώσεις και εθνικά στρατηγικά αποθέματα.

«Η ζήτηση πρέπει να αυξηθεί για να καλύψει την προσφορά», είπε, σύμφωνα με το Reuters. Διαφορετικά, «οι οικονομίες θα πρέπει να επιβραδυνθούν».

Η Ασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή πετρελαίου και τα διυλιστήρια του Κόλπου, με την Ευρώπη να είναι πιθανό να επηρεαστεί στη συνέχεια, δήλωσε ο Wirth.