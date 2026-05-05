Πιο κοντά σε ανακοινώσεις για την επιστροφή της στον ασφαλιστικό κλάδο και στο bancassurance φέρεται να βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, καθώς στην αγορά πληθαίνουν οι πληροφορίες για ένα πολύπλευρο deal που θα μπορούσε να συνδυάζει εμπορική συνεργασία και απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού σε ασφαλιστική εταιρεία.

Στο προσκήνιο των συζητήσεων βρίσκεται η Allianz Ελλάδος, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η Εθνική Τράπεζα έχει εξετάσει επί μακρόν το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ασφαλιστική, αλλά και απόκτησης μειοψηφικού μεριδίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ποσοστό που συζητείτο ανερχόταν περίπου στο 30%.

Παρά τη μακρά διάρκεια των ελέγχων και των διαπραγματεύσεων, ανακοινώσεις δεν έγιναν ούτε κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Ωστόσο, στην αγορά εκτιμάται ότι οι συζητήσεις έχουν ωριμάσει και ότι οι σχετικές ανακοινώσεις ενδέχεται να ακολουθήσουν σύντομα, ακόμη και αν δεν συνδεθούν τελικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου.

Πηγές της αγοράς επισημαίνουν ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας τροφοδότησε ερωτήματα για το αν στο τραπέζι έχουν τεθεί και άλλες παράμετροι, πέραν μιας απλής εμπορικής συμφωνίας. Μεταξύ αυτών αναφέρεται το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συνεργασίας, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μετοχική συμφωνία ή δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές.

Πάντως, οι σχετικές αναφορές παραμένουν σε επίπεδο μη διασταυρωμένων πληροφοριών και φημών της αγοράς. Αντίθετα, αυτό που εκτιμάται από κύκλους με γνώση των διεργασιών είναι ότι το σχήμα της συνεργασίας έχει προχωρήσει αρκετά, χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας ενίσχυσε το κλίμα προσδοκιών, καθώς η διοίκηση και ο διευθύνων σύμβουλος Παύλος Μυλωνάς αναφέρθηκαν στο ισχυρό κεφαλαιακό απόθεμα του ομίλου. Το πλεόνασμα κεφαλαίου, όπως τονίσθηκε, επιτρέπει την αξιοποίηση ευκαιριών μη οργανικής μεγέθυνσης, παράλληλα με την επιβράβευση των μετόχων.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν αποκλείεται μια συμφωνία στον ασφαλιστικό τομέα να αποτελέσει προοίμιο και για άλλες κινήσεις στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η Εθνική Τράπεζα έχει καταστήσει σαφές ότι εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών με εμπορική λογική, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και για πρώην κόκκινα δάνεια που πλέον εξυπηρετούνται.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, ο πρόεδρος της τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης σχολίασε, απευθυνόμενος στον διευθύνοντα σύμβουλο, ότι ο όμιλος διαθέτει κεφάλαια για αγορές. Σε άλλο σημείο, αναφερόμενος στο νέο ψηφιακό σύστημα Core banking, σημείωσε ότι μπορεί να υποστηρίξει νέες πλατφόρμες λειτουργίας, μεταξύ άλλων και στο bancassurance, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στο bancassurance, κρατήστε το αυτό».

Την ίδια ώρα, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τις ίδιες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας δείχνουν ότι οι αρχικά ανακοινωμένες και οι έκτακτες αγορές ιδίων μετοχών θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της εσωτερικής αξίας και της μερισματικής απόδοσης, μέσω ακύρωσης. Αντίστοιχη απόφαση ελήφθη και για τις μετοχές από το πρόγραμμα επαναγοράς του 2025.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, στην αγορά σημειώνεται ότι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας μπορούν να αποκτηθούν από την αγορά, χωρίς να απαιτείται ειδική συμφωνία με τη μητρική Allianz ή τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, εφόσον πρόκειται για μερίδιο κάτω του 5%, το οποίο δεν συνεπάγεται μετοχικό έλεγχο. Μετά την κατάργηση του ΤΧΣ, το υπόλοιπο μερίδιο του Δημοσίου, ύψους 8,39%, έχει περάσει στην ΕΕΣΥΠ.

Ανεξάρτητα από τις φήμες που συνοδεύουν τις συζητήσεις, μια συμφωνία με την Allianz θα έδινε στην Εθνική Τράπεζα τη δυνατότητα να επανέλθει δυναμικά στα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Πέραν των ασφαλίσεων ζωής, θα μπορούσε να αποκτήσει παρουσία και στις γενικές ασφαλίσεις, διευρύνοντας το πεδίο προϊόντων που διαθέτει μέσω του δικτύου της.

Η απόκτηση μεριδίου σε ασφαλιστική εταιρεία θα μπορούσε επίσης να στηρίξει μια μακροχρόνια συνεργασία διάρκειας 10 έως 15 ετών. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι μια τέτοια συμφωνία ενδέχεται να περιλαμβάνει ελάχιστη παραγωγή ασφαλίστρων, ρυθμίσεις για τη διαχείριση κεφαλαίων, προνομιακή διάθεση προϊόντων και δεσμεύσεις για μακροχρόνια διακράτηση μετοχών.

Για την Allianz, μια συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα θα μπορούσε να προσφέρει ισχυρό τραπεζικό εταίρο και να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Για την Εθνική, αντίστοιχα, θα μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για την ενεργοποίηση των μη οργανικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της και για την ενίσχυση της θέσης της στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Capital.gr/Νίκου Κωτσικόπουλου