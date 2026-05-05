Οι βουλευτές και διάφοροι άλλοι πολιτικοί, με αφορμή όσα αναφέρονται για την υπόθεση Σάντη, προσπαθούν να μας πείσουν πως η πρώτη τους έγνοια είναι να κρατηθεί σε επίπεδο ο δημόσιος λόγος και πως δεν γίνεται να εκτοξεύονται καταγγελίες και να σπιλώνονται άνθρωποι και συνειδήσεις χωρίς τεκμηρίωση και σοβαρά επιχειρήματα.

Δεν είναι ότι διαφωνώ μαζί τους, ότι δηλαδή πριν πεις κάτι πρέπει να ελέγχεις τι πραγματικά ισχύει. Αλλά γιατί αυτό ισχύει μόνο για τους άλλους; Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε ακούσει τους ίδιους που σήμερα λένε το αυτονόητο να εκτοξεύουν κάθε λογής καταγγελίες για γεγονότα που μπορεί ούτε καν να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ας μην είμαστε υποκριτές. Αυτό που σήμερα «καταγγέλλουν» ως λάθος είναι η πάγια τακτική τους και το έχουμε δει πολλές φορές. Αν θέλουν πραγματικά να υποστηρίξουν αυτά που λένε, ας αλλάξουν πρώτα οι ίδιοι και μετά να κάνουν υποδείξεις.

Ζακ.