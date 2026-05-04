Με συνολικό μήκος 2.272 χιλιομέτρων ο αυτοκινητόδρομος Πεκίνου – Χονγκ Κονγκ και Μακάο, γνωστός ως Jinggang’ao είναι ένας από τους δημοφιλέστερους και πιο πολυσύχναστους οδικούς άξονες της Κίνας και συνάμα ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου.

Στα τμήματα όπου διέρχεται από μεγάλες πόλεις όπως η Γουχάν και το Σενζέν η ημερήσια κυκλοφορία ξεπερνά τα 50.000 οχήματα, ενώ σε περιόδους αιχμής ο αριθμός αυτός πολλαπλασιάζεται.

Η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1986 ως ένα μικρό μόλις τμήμα 270 χιλιομέτρων που συνέδεε το Πεκίνο με το Σιτζιατζουάνγκ. Από τότε ολοένα και περισσότερα τμήματα εντάσσονται στον αρχικό σχεδιασμό, διαμορφώνοντας τη διαδρομή στη σημερινή της μορφή. Πρόσφατα λόγω του έντονου κορεσμού πολλά τμήματα του αυτοκινητοδρόμου αναβαθμίστηκαν από 4 ή 6 λωρίδες σε 8 λωρίδες κυκλοφορίας, υποστηρίζοντας ταχύτητες έως και 120χλμ./ώρα.

Ο G4 φημίζεται για τις εικόνες ακραίας κυκλοφοριακής συμφόρησης, ειδικά κατά τη διάρκεια της Εθνικής Εορτής της Κίνας. Χαρακτηριστικές είναι μάλιστα οι εικόνες που απεικονίζουν ένα ατελείωτο μποτιλιάρισμα καθώς σε έναν σταθμό διοδίων έξω από το Πεκίνο, ο δρόμος πλαταίνει προσωρινά σε περίπου 50 λωρίδες για την εξυπηρέτηση των οχημάτων, και στη συνέχεια στενεύει απότομα, προκαλώντας τεράστια μποτιλιαρίσματα.

Από το 2020 και έπειτα, η Κίνα κατάργησε σχεδόν όλους τους σταθμούς διοδίων στα επαρχιακά σύνορα, αντικαθιστώντας τους με συστήματα ηλεκτρονικής συλλογής δεδομένων (όπως είναι οι πομποδέκτες), ώστε τα οχήματα να μην σταματούν, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και τις καθυστερήσεις.

Για τη καλύτερη ροή της κυκλοφορίας χιλιάδες κάμερες με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης εποπτεύουν τον αυτοκινητόδρομο και αναλύουν τις συνθήκες της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Αν μάλιστα προκληθεί κάποιο ατύχημα, το σύστημα το εντοπίζει σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα και ενημερώνονται οι πινακίδες μεταβήτω΄ν μηνυμάτων ώστε να εκτραπεί η κυκλοφορία.

Καθώς επίσης εκτιμάται ότι πάνω από το 15% του χερσαίου εμπορίου μεταξύ της ηπειρωτικής Κίνας και του Χονγκ Κονγκ διακινείται μέσω αυτού του άξονα, κάθε σταθμός εξυπηρέτησης διαθέτει ταχυφορτιστές για ηλεκτρικά οχήματα, ενώ σε όλο το μήκος του νοτίου τμήματος έχει εγκατασταθεί δίκτυο για την υποστήριξη αυτόνομων οχημάτων.

