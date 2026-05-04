Την Πέμπτη 30 Απριλίου, η Φρεγάτα (ΦΓ) ΕΛΛΗ συμμετείχε σε συνεκπαίδευση με μονάδες της Εθνικής Φρουράς στην θαλάσσια περιοχή της Κύπρου.

Στην συνεκπαίδευση η Εθνική Φρουρά συμμετείχε με το Περιπολικό Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, τα Παράκτια Περιπολικά (ΠΠ) ΤΣΟΜΑΚΗΣ, ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου (ΣΑΠ) ΠΑΝΑΓΟΣ και ΑΓΑΘΟΣ της Διοίκησης Ναυτικού καθώς και ένα Ελικόπτερο AW-139 της 460 Μοίρας Έρευνας – Διάσωσης της Διοίκησης Αεροπορίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν γυμνάσια επικοινωνιών, ασύμμετρης απειλής, προχωρητικών ελιγμών και προσαπονηώσεων ελικοπτέρου.

Η εν λόγω συνεκπαίδευση συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας, καθώς και της διαλειτουργικότητας των συμμετεχόντων.