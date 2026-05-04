Ένα μικρό μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη το απόγευμα της Δευτέρας (4/5) σε κτίριο της πόλης Μπέλο Οριζόντε στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο αεροσκάφος επέβαιναν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ο πιλότος, ο οποίος φέρεται να έχει εγκλωβιστεί στα συντρίμμια. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχει ακόμα ένα θύμα στο σημείο της πρόσκρουσης, σύμφωνα με το CNN Brazil.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το αεροσκάφος προσέκρουσε σε τριώροφο κτίριο και στη συνέχεια κατέπεσε στον χώρο στάθμευσης του συγκροτήματος. Εικόνες από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές, με εμφανές άνοιγμα στο σημείο πρόσκρουσης στην πρόσοψη του κτιρίου.

Δείτε βίντεο:

WATCH: Small plane crashes into building in Belo Horizonte, Brazilpic.twitter.com/XLXBLoNraU — BNO News Live (@BNODesk) May 4, 2026

Μαρτυρία κατοίκου της περιοχής αναφέρει ότι το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος και έκανε έντονο θόρυβο πριν από την πτώση. Σύμφωνα με τον ίδιο, φαίνεται πως το αεροσκάφος επιχείρησε να αποφύγει σχολικό κτίριο, ωστόσο κατέληξε να πέσει πάνω σε πολυκατοικία.

