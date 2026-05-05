Κλιμακώνεται εκ νέου, η ένταση στη Μέση Ανατολή με τα Στενά του Ορμούζ να μετατρέπονται σε επίκεντρο στρατιωτικών και διπλωματικών τριβών, καθώς ΗΠΑ και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε πλοία. Την ίδια ώρα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι παρείχε συνοδεία σε δύο αμερικανικά εμπορικά πλοία κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Νέα ένταση καταγράφηκε μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έφερε Ιράν και ΗΑΕ στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύρραξης. Το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα.

Μάλιστα, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν αφότου οι ΗΠΑ στόχευσαν δύο πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται στρατιωτική πηγή. Αυτό έρχεται μετά τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κατέρριψαν μια σειρά από «μικρά σκάφη» στο Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social: «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη».«Είναι ό,τι τους έχει απομείνει».

Νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι είχε χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα Στενά , ένας ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σε νέα ανάρτησή του, αναφέρθηκε στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Ελευθερία», χαρακτηρίζοντάς την «Επιχείρηση Αδιέξοδο». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες, επισημαίνοντας τον ρόλο του Πακιστάν, το οποίο – όπως ανέφερε – συμβάλλει θετικά στη διαδικασία. Ο ίδιος απηύθυνε προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας τον κίνδυνο να εμπλακούν εκ νέου σε ένα «τέλμα» λόγω ενεργειών τρίτων παραγόντων, ενώ αντίστοιχη σύσταση έκανε και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Δήλωσε μέσω X ότι οι εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ καταδεικνύουν πως «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».

Events in Hormuz make clear that there's no military solution to a political crisis.



As talks are making progress with Pakistan's gracious effort, the U.S. should be wary of being dragged back into quagmire by ill-wishers. So should the UAE.



Project Freedom is Project Deadlock. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 4, 2026

Την ίδια ώρα το πολεμικό σκηνικό στην περιοχή επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους στο νότιο Λίβανο.

Σαουδική Αραβία: Έκκληση για αυτοσυγκράτηση μετά τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ

Η διπλωματία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας προειδοποίησε κατά νέας «στρατιωτικής κλιμάκωσης» στον Κόλπο, καλώντας να συνεχιστούν οι μεσολαβητικές προσπάθειες, μετά τις ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις αμερικανικές και τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, που απειλεί να προκαλέσει κατάρρευση της ανακωχής.

«Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την ανησυχία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας όσον αφορά την τρέχουσα στρατιωτική κλιμάκωση στην περιοχή» και τονίζει την «ανάγκη αποκλιμάκωσης, αποχής από κάθε περαιτέρω κλιμάκωση και άσκησης αυτοσυγκράτησης», ανέφερε στα αραβικά μέσω X.

Ακόμη, το Ριάντ σημείωσε πως υποστηρίζει «τη μεσολάβηση του Πακιστάν και τις διπλωματικές προσπάθειες για να επιτευχθεί πολιτική λύση που θα αποτρέψει την ολίσθηση της περιοχής σε νέες εντάσεις και αστάθεια».

Η κατάπαυση του πυρός, σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου, αμφισβητείται πλέον, μετά τις ανταλλαγές πυρών μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών στα Στενά του Ορμούζ χθες και τα πυρά του Ιράν εναντίον ενός από τους γείτονές του στον Κόλπο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

ΗΠΑ: Περισσότερα από 100 αεροσκάφη υποστηρίζουν την «Επιχείρηση Ελευθερία»

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία ηγείται του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν, δήλωσε ότι ελικόπτερα επίθεσης Sea Hawk και Apache χρησιμοποιήθηκαν στη φερόμενη στόχευση έξι ιρανικών ταχύπλοων σκαφών τη Δευτέρα, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, καταστράφηκαν κατά την προσπάθεια παρέμβασης στην εμπορική ναυτιλία εν μέσω επιχειρήσεων των ΗΠΑ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Τα ελικόπτερα «χρησιμοποιήθηκαν για την εξάλειψη ιρανικών μικρών σκαφών που απειλούσαν την εμπορική ναυτιλία», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X.

Η CENTCOM δήλωσε επίσης ότι περισσότερα από 100 αεροσκάφη υποστηρίζουν την «Επιχείρηση Ελευθερία».

U.S. Air Force F-16 fighter aircraft are among more than 100 land and sea-based aircraft supporting Project Freedom. During the defensive operation, these advanced warfighting platforms are helping to protect U.S. forces and defend commercial shipping. pic.twitter.com/7boqPZ1rSZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 5, 2026

Τραμπ: Δεν μπορώ να σας πω αν η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να πει εάν η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, αφού και οι δύο πλευρές ισχυρίστηκαν ότι υπήρξαν πυροβολισμοί στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα. Εμφανιζόμενος στην εκπομπή The Hugh Hewitt Show, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν η παύση των εχθροπραξιών είχε πλέον «τελειώσει» και εάν οι επιθέσεις θα συνεχιστούν. Ο Τραμπ απάντησε λέγοντας: «Λοιπόν, δεν μπορώ να σας το πω αυτό .Αν απαντούσα σε αυτή την ερώτηση, θα λέγατε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι αρκετά έξυπνος για να είναι πρόεδρος».

CENTCOM: Ενισχυμένη ναυτική παρουσία με το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» στη Μέση Ανατολή

Μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ απογειώνονται από το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln (CVN-72), στο πλαίσιο επιχειρησιακής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM).

Όπως αναφέρεται, το «Αβραάμ Λίνκολν» είναι ένα από τα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, με αποστολή την ενίσχυση της ναυτικής παρουσίας και την υποστήριξη επιχειρησιακών σχεδιασμών, στο πλαίσιο της αυξημένης έντασης με το Ιράν.

U.S. Navy F/A-18 Super Hornets launch from USS Abraham Lincoln (CVN 72). Lincoln is one of two aircraft carriers enforcing the blockade on Iranian ports while also supporting Project Freedom. pic.twitter.com/OZXnJpOSSd — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 4, 2026

Καναδάς: Στήριξη στα ΗΑΕ και έκκληση για αποκλιμάκωση μετά τις επιθέσεις

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της χώρας.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ και του λαού των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και επαινούμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών», ανέφερε ο Κάρνεϊ σε ανάρτησή του στο X.

Η Οτάβα επανέλαβε επίσης την έκκλησή της για αποκλιμάκωση της έντασης και επιστροφή στη διπλωματία, τονίζοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή πρέπει να διασφαλιστεί μέσω διαλόγου και όχι περαιτέρω κλιμάκωσης.

Μακρόν: Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες οι ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις επιθέσεις του Ιράν στα ΗΑΕ, χαρακτηρίζοντάς τες ως «αδικαιολόγητες και απαράδεκτες» και δεσμεύτηκε για συνεχή γαλλική υποστήριξη στους συμμάχους της στην περιοχή. «Όπως έχει κάνει από την έναρξη της σύγκρουσης, η Γαλλία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους συμμάχους της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στην περιοχή για την υπεράσπιση της επικράτειάς τους», δήλωσε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X.

Νότια Κορέα: Έρευνα για την πυρκαγιά σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι αρχές θα διερευνήσουν τα αίτια πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πλοίο υπό νοτιοκορεατική διαχείριση στα Στενά του Ορμούζ, αφού αυτό ρυμουλκηθεί σε κοντινό λιμάνι.

«Τα ακριβή αίτια του περιστατικού θα διαπιστωθούν μετά τη ρυμούλκηση του πλοίου και την αξιολόγηση των ζημιών», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

