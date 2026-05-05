Με συμβιβασμό έκλεισε η μακρά δικαστική διαμάχη της Μπλέικ Λάιβλι και του Τζάστιν Μπαλντόνι, συμπρωταγωνιστών στην ταινία «It Ends With Us».

Οι δύο ηθοποιοί, όπως αναφέρει το NBC, έβαλαν τέλος στη διαμάχη τους έπειτα από μια συνάντηση για συμβιβασμό που διεξήχθη την περασμένη εβδομάδα κατόπιν δικαστικής εντολής.

Οι όροι του συμβιβασμού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε έναν μήνα αφότου ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε το μεγαλύτερο μέρος των αξιώσεων της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι, μεταξύ των οποίων των κατηγοριών για παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Επέτρεψε πάντως να προχωρήσουν σε δίκη τρεις από τις αξιώσεις της, μεταξύ των οποίων η αθέτηση σύμβασης και τα αντίποινα.

Η Λάιβλι κατηγόρησε τον Μπαλντόνι για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us», το 2024, σε σκηνοθεσία του Μπαλντόνι.

Όπως ισχυρίστηκε η Λάιβλι, η εταιρεία παραγωγής του Μπαλντόνι, Wayfarer Studios, προέβη σε αντίποινα εναντίον της, όταν εκείνη διαμαρτυρήθηκε για φερόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά στο πλατό της ταινίας.

Ο ηθοποιός και σκήνοθέτης αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Στην κοινή δήλωσή τους οι δικηγόροι των δύο πλευρών επισημαίνουν ότι «η ταινία είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους μας που εργαστήκαμε για να την φέρουμε στη ζωή».

Προσθέτουν ότι «η ευαισθητοποίηση και η άσκηση ουσιαστικής επίδρασης στη ζωή των επιζώντων της ενδοοικογενειακής βίας — και όλων των επιζώντων — είναι ένας στόχος που υποστηρίζουμε». Αναγνωρίζουν ακόμη ότι «η διαδικασία παρουσίασε προκλήσεις και ότι οι ανησυχίες που εξέφρασε η κυρία Λάιβλι άξιζαν να ακουστούν».

Και επισημαίνουν ότι «παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι σε χώρους εργασίας χωρίς απρέπειες και μη παραγωγικά περιβάλλοντα. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι αυτό θα κλείσει το θέμα και θα επιτρέψει σε όλους τους εμπλεκόμενους να προχωρήσουν εποικοδομητικά και ειρηνικά, σε ένα περιβάλλον αλληλοσεβασμού».

Γιατί κατέληξαν σε συμβιβασμό «της τελευταίας στιγμής»

Φως στους λόγους που οδήγησαν Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι να έρθουν σε συμβιβασμό, ρίχνει η Page Six.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η συμφωνία ήταν «της τελευταίας στιγμής» με πηγή που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα να αποκαλύπτει ότι οι συμπρωταγωνιστές της ταινίας διαπραγματεύονταν για μερικές εβδομάδες και ενθαρρύνθηκαν να καταλήξουν σε έναν συμβιβασμό.

«Τελικά κατέληξαν σε συμφωνία σήμερα. Ήταν μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής. Οι δικαστικές αρχές ήθελαν να αποφύγουν να πάει η υπόθεση σε δίκη, καθώς επρόκειτο να είναι μακρά και χρονοβόρα, οπότε ενθαρρύνθηκαν να καταλήξουν σε συμφωνία» είπε η πηγή.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Νέας Υόρκης Richard C. Schoenstein, η υπόθεση ήταν πάντα πιθανό να διευθετηθεί, λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα των ενόρκων.

«Δεν είναι σαφές ότι οι ένορκοι θα επέλεγαν κάποιον από τους διαδίκους. Ποτέ δεν μου ήταν σαφές τι θα μπορούσε να αποκομίσει ο καθένας από τους δύο από την υπόθεση. Νομίζω ότι η Λάιβλι θα δυσκολευόταν να αποδείξει ότι δέχτηκε αντίποινα και στη συνέχεια νομίζω ότι θα δυσκολευόταν να διεκδικήσει αποζημιώσεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο η υπόθεση είχε ήδη φτάσει σε διαμεσολάβηση τον Φεβρουάριο, αν και οι συνομιλίες ήταν ανεπιτυχείς. «Όπως σε πολλές υποθέσεις, υποψιάζομαι ότι έχουν κάποιο είδος διαλόγου για συμβιβασμό εδώ και πολύ καιρό και αυτή η διαδικασία δικαστικού συμβιβασμού τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο, οδηγεί τώρα στον συμβιβασμό τώρα». Όπως επισημαίνει, παράλληλα, δεν ήταν προς κανενός το συμφέρον να φτάσει η υπόθεση σε δίκη δεδομένου ότι «υπάρχουν γεγονότα που είναι ενοχλητικά και για τις δύο πλευρές».

