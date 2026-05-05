«Επενδύουμε σε υποδομές που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τον όγκο των δεδομένων τους από κόστος αποθήκευσης σε πηγή εσόδων»

Άντρεα Αντωνίου Vice President, Head of Central and Southern Europe of Iron Mountain

Σε έναν κόσμο όπου η πληροφορία αποτελεί το νέο “νόμισμα” της παγκόσμιας οικονομίας, η διαχείριση, η προστασία και η αξιοποίησή της αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας. Η Άντρεα Αντωνίου, Vice President, Head of Central & Southern Europe της Iron Mountain, αναλύει στο Forbes τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ψηφιακού μετασχηματισμού σήμερα. Με επίκεντρο τη στρατηγική σημασία της Κύπρου, περιγράφει πώς η εταιρεία συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με τη βιωσιμότητα και ένα μοντέλο ηγεσίας που αγκαλιάζει διαφορετικές κουλτούρες.

Ως επικεφαλής μιας ευρείας γεωγραφικής περιοχής, ποιο είναι το στρατηγικό σας όραμα για την ανάπτυξη της Iron Mountain στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη;

Το όραμά μου για την Κεντρική και Νότια Ευρώπη στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η Iron Mountain δεν είναι πλέον απλώς ένας “φύλακας” φυσικών αρχείων, αλλά ένας στρατηγικός συνεργάτης στην επιτάχυνση της ψηφιακής ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. Η περιοχή παρουσιάζει μια μοναδική ανομοιογένεια: από τις ώριμες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης μέχρι τις ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες του Νότου. Στρατηγικός μας στόχος είναι να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου.

Θέλουμε να προσφέρουμε μια ολιστική εμπειρία διαχείρισης του κύκλου ζωής της πληροφορίας. Αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε σε υποδομές που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τον όγκο των δεδομένων τους από κόστος αποθήκευσης σε πηγή εσόδων. Το όραμά μου περιλαμβάνει την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τη δημιουργία ενός δικτύου ασφαλείας που καλύπτει κάθε ανάγκη. Aπό την παραδοσιακή αρχειοθέτηση μέχρι την ψηφιακή διαχείριση κάθε αρχείου και των Cloud λύσεων. Στόχος μας είναι η Iron Mountain να αποτελεί τον καταλύτη που επιτρέπει στις επιχειρήσεις της περιοχής μας να λειτουργούν με μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και βιωσιμότητα.

Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις σε επίπεδο διαχείρισης δεδομένων και πληροφοριών;

Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα δεν είναι η έλλειψη δεδομένων, αλλά η δυσκολία διαχείρισης που προκύπτει από τον όγκο τους. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το φαινόμενο των “Dark Data” – πληροφορίες δηλαδή, που συλλέγονται αλλά παραμένουν ανεκμετάλλευτες, κρυμμένες σε ασύνδετα συστήματα ή φυσικά αρχεία. Αυτό δημιουργεί σοβαρά κενά στη λήψη αποφάσεων και αυξάνει το λειτουργικό κόστος.

Επιπλέον, το κανονιστικό πλαίσιο, με επίκεντρο το EU Data Act, τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες για την κυβερνοασφάλεια καθώς επίσης και η διατήρηση συμμόρφωσης με το GDPR, έχει γίνει εξαιρετικά αυστηρό. Η συμμόρφωση δεν είναι πλέον προαιρετική, και το κόστος μιας πιθανής παραβίασης μπορεί να αποβεί σημαντικά ζημιογόνο για τη φήμη και τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού. Τέλος, η διαχείριση του υβριδικού μοντέλου εργασίας έχει διασπείρει την πληροφορία σε πολλαπλά σημεία (εταιρικά και οικιακά δίκτυα, κινητά, cloud εφαρμογές, τοπικούς δίσκους κλπ.), καθιστώντας τον έλεγχο και την ανάκτηση των δεδομένων μια πολύπλοκη άσκηση που απαιτεί εξειδικευμένες λύσεις και όχι αποσπασματικές ενέργειες.

Πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη τη στρατηγική σας;

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολυπλοκότητας, όπου οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν και υλοποιούν τη στρατηγική τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε έμφαση στην ανθεκτικότητα και την ευελιξία του λειτουργικού μας μοντέλου — διασφαλίζοντας σταθερότητα, συνέχεια και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.

Παράλληλα, οι οικονομικές συνθήκες ενισχύουν τη ζήτηση για λύσεις που προσφέρουν άμεση αξία και αποδοτικότητα. Εστιάζουμε σε υπηρεσίες που βοηθούν τους οργανισμούς να βελτιστοποιούν το λειτουργικό τους κόστος και να εκσυγχρονίζουν τις διαδικασίες τους μέσω ψηφιοποίησης.

Ταυτόχρονα, η σημασία της διαχείρισης και προστασίας της πληροφορίας γίνεται ακόμη πιο κεντρική. Οι πελάτες μας δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, την ασφάλεια και τον έλεγχο των δεδομένων τους, γεγονός που ενισχύει τον ρόλο των τοπικών μας υποδομών και της παρουσίας μας σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιούμαστε.

Ζούμε σε μια εποχή “διαρκούς κρίσης”, όπου η γεωπολιτική αστάθεια επηρεάζει άμεσα την επιχειρηματικότητα. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη και στον Κόλπο και η ενεργειακή κρίση μας ανάγκασαν να επαναξιολογήσουμε την εφοδιαστική μας αλυσίδα και την ενεργειακή θωράκιση των εγκαταστάσεών μας. Διαχρονικά αλλά ειδικότερα σήμερα, ο πληθωρισμός και η πίεση στα κόστη λειτουργίας ωθούν τους πελάτες μας να αναζητούν λύσεις που προσφέρουν άμεσο ROI. Γι’ αυτόν τον λόγο, στρεφόμαστε σε υπηρεσίες που μειώνουν το αποτύπωμα των γραφείων των πελατών μας και ψηφιοποιούν τις ροές εργασίας τους, προσφέροντας οικονομίες κλίμακας μέσω knowledge sharing. Ταυτόχρονα, η γεωπολιτική αβεβαιότητα ενισχύει σημαντικά και την ανάγκη για “Data Sovereignty” αφού πλέον οι Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί θέλουν να γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκονται τα δεδομένα τους και πώς προστατεύονται από εξωγενείς κινδύνους, κάτι που καθιστά τις τοπικές μας υποδομές σε κάθε χώρα της Ευρώπης πιο πολύτιμες από ποτέ.

ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Σε έναν κόσμο που καθοδηγείται από τα δεδομένα, ποιος είναι ο ρόλος της ψηφιακής μετάβασης στη διαμόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος;

Η ψηφιακή μετάβαση δεν είναι πλέον ένας τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, είναι το θεμέλιο της επιβίωσης για όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους, ιδιωτικού ή δημοσίου συμφέροντος. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σήμερα δεν πηγάζει από την κατοχή της πληροφορίας, αλλά από την ταχύτητα επεξεργασίας και την ορθότητα της ανάλυσής της. Μια εταιρεία που μπορεί να ανακτήσει ένα κρίσιμο συμβόλαιο σε δευτερόλεπτα ή να αναλύσει τάσεις στην αγορά χρησιμοποιώντας δομημένα δεδομένα από το ιστορικό της αρχείο, κερδίζει πολύτιμο χρόνο και ακρίβεια.

Στην Iron Mountain βοηθούμε τους πελάτες μας να εκμεταλλευτούν την ψηφιακή μετάβαση για να βελτιώσουν την εμπειρία των δικών τους πελατών. Όταν μια τράπεζα ή μια ασφαλιστική εταιρεία αυτοματοποιεί την είσοδο, εξακρίβωση και επιβεβαίωση δεδομένων, απελευθερώνει το προσωπικό της από γραφειοκρατικές εργασίες για να εστιάσει στις πωλήσεις και τη στρατηγική.

Η ψηφιοποίηση μετατρέπει τα “στατικά” αρχεία σε “ζωντανούς” πόρους που τροφοδοτούν αλγορίθμους AI, επιτρέποντας προβλεπτικές αναλύσεις που παλαιότερα ήταν αδύνατες. Αυτή η ικανότητα “διορατικότητας” είναι που χωρίζει τους ηγέτες της αγοράς από τους ακόλουθους.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Πώς αξιολογείτε τη θέση της Κύπρου ως κόμβου για υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή;

Η Κύπρος δεν είναι απλώς μια τοπική αγορά για εμάς· είναι ένας στρατηγικός “διανομέας” πληροφορίας και επιχειρηματικότητας. Η γεωγραφική της θέση στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, σε συνδυασμό με το ισχυρό νομικό της πλαίσιο και το υψηλό επίπεδο επαγγελματικών υπηρεσιών, την καθιστούν ιδανικό σημείο για την ανάπτυξη υπηρεσιών διαχείρισης δεδομένων. Τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε μια εντυπωσιακή στροφή της Κύπρου προς την τεχνολογία και την καινοτομία, με το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα να επενδύουν συστηματικά στην ψηφιακή υποδομή.

Οι πολυεθνικές εταιρείες που εδρεύουν στο νησί απαιτούν διεθνή πρότυπα ασφάλειας και διαχείρισης, και η Iron Mountain είναι εδώ για να εγγυηθεί ότι τα δεδομένα αυτά τυγχάνουν της ίδιας προστασίας και αξιοποίησης όπως στο Λονδίνο ή το Βερολίνο.

Η Κύπρος έχει την προοπτική να εξελιχθεί σε ένα “Data Safe Haven” για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, προσφέροντας σταθερότητα και υψηλή τεχνογνωσία σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα ή τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας σας στην κυπριακή αγορά;

Οι επενδύσεις μας στην Κύπρο είναι συνεχείς και πολυεπίπεδες. Το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο για εμάς, καθώς εστιάζουμε στην περαιτέρω αναβάθμιση των κέντρων διαχείρισης δεδομένων μας με τεχνολογίες αιχμής.

Στα άμεσα σχέδιά μας είναι η επέκταση των υπηρεσιών ψηφιοποίησης και η εισαγωγή προηγμένων λύσεων εξαγωγής δεδομένων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποίησης των ροών εργασίας που απευθύνονται ειδικά στον τραπεζικό, τον νομικό και τον ναυτιλιακό τομέα της Κύπρου.

Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τις υποδομές μας στο νησί ώστε να προσφέρουμε λύσεις που συνδυάζουν την απόλυτη ασφάλεια δεδομένων με την κυκλική οικονομία. Η Κύπρος είναι μια αγορά που εκτιμά την ποιότητα και την εξειδίκευση, και η δέσμευσή μας είναι να παραμείνουμε ο ηγέτης που καθορίζει τα πρότυπα στον κλάδο.

Πώς ενσωματώνετε την καινοτομία στις υπηρεσίες και τις λειτουργίες της εταιρείας σας;

Η καινοτομία στην Iron Mountain δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά το καθημερινό μας εργαλείο λειτουργίας. Στην περιοχή της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης, έχουμε υιοθετήσει την πλατφόρμα Iron Mountain InSight®, η οποία συνδυάζει τη διαχείριση περιεχομένου με τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και του Machine Learning. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους πελάτες μας κάτι μοναδικό: την ικανότητα να “διαβάζουν” και να κατηγοριοποιούν αυτόματα εκατομμύρια έγγραφα, εξάγοντας κρίσιμα συμπεράσματα σε ελάχιστο χρόνο.

Επιπλέον, καινοτομούμε στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη φυσική αποθήκευση. Χρησιμοποιούμε προηγμένα συστήματα τηλεματικής και αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου κλίματος και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις μας, διασφαλίζοντας ότι η πληροφορία παραμένει ανέπαφη στο πέρασμα του χρόνου. Η καινοτομία επεκτείνεται και στην κουλτούρα μας· ενθαρρύνουμε τις ομάδες μας σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ρουμανία να αναπτύσσουν τοπικές λύσεις που μπορούν στη συνέχεια να υιοθετηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ποιες ευκαιρίες βλέπετε να αναδύονται στην ευρωπαϊκή αγορά τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης πληροφοριών;

Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Η μεγαλύτερη ευκαιρία που αναδύεται είναι η σύγκλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης με την επιχειρηματική ευφυΐα. Με την εφαρμογή νέων πλαισίων όπως η Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) της Ε.Ε., οι εταιρείες θα αναζητήσουν συνεργάτες που δεν προσφέρουν απλώς αποθήκευση, αλλά “έξυπνη” διακυβέρνηση δεδομένων. Εκεί η Iron Mountain πρωτοπορεί.

Ποια χαρακτηριστικά θεωρείτε απαραίτητα για έναν ηγέτη που δραστηριοποιείται σε ένα πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον;

Η ηγεσία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον απαιτεί, πάνω από όλα, ενσυναίσθηση και πολιτισμική ευελιξία. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις ένα μοντέλο “one size fits all” όταν διοικείς ομάδες από την Ισπανία, τη Ρουμανία μέχρι την Κύπρο, την Ουγγαρία και την Ελλάδα. Κάθε χώρα έχει τη δική της επιχειρηματική ιδιοσυγκρασία, τις δικές της αξίες και τον δικό της τρόπο επικοινωνίας.

Ένας σύγχρονος ηγέτης πρέπει να είναι “ακροατής”. Πρέπει να μπορεί να αφουγκράζεται τις τοπικές ανάγκες και να τις μεταφράζει σε παγκόσμια στρατηγική. Η αυθεντικότητα και η διαφάνεια είναι επίσης κρίσιμα στοιχεία. Σε έναν οργανισμό με το μέγεθος της Iron Mountain, οι άνθρωποι πρέπει να νιώθουν ότι η ηγεσία είναι προσβάσιμη και ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα όχι μόνο τους αριθμούς, αλλά και την ανάπτυξη των ανθρώπων. Τέλος, η ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη· σε ένα περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία, ο ηγέτης πρέπει να εκπέμπει σταθερότητα και ψυχραιμία.

Πώς διαχειρίζεστε και εμπνέετε ομάδες σε διαφορετικές χώρες με διαφορετικές κουλτούρες και επιχειρηματικές πρακτικές;

Η έμπνευση έρχεται μέσα από το κοινό όραμα και την αίσθηση του ανήκειν. Παρά τις διαφορές στην κουλτούρα, όλοι οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν ότι η εργασία τους έχει νόημα και αντίκτυπο. Στην Iron Mountain, φροντίζουμε να καλλιεργούμε μια ενιαία κουλτούρα αξιών, την οποία όμως “σερβίρουμε” με την τοπική γεύση κάθε χώρας.

Αντιμετωπίζουμε την πολιτισμική μας πολυμορφία ως μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, προωθώντας τη συνεχή ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών από χώρα σε χώρα μέσω του knowledge sharing. Όταν κάθε μέλος της ομάδας αισθάνεται ότι η φωνή του έχει αξία και ότι η συμβολή του είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Iron Mountain, τότε η έμπνευση και το κίνητρο προκύπτουν πηγαία μέσα από τη συλλογική μας δημιουργία.

