Με την… αύρα της Βίκυς Λέανδρος θα τραγουδήσει ο Akylas στον ημιτελικό της Eurovision καθώς η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια-συνθέτης θα κάνει guest εμφάνιση.

Όπως έγινε γνωστό, την Τρίτη 12 Μαΐου η ελληνική παρουσία κατά τη διάρκεια του Α΄ ημιτελικού θα είναι διπλή, καθώς εκτός από τη συμμετοχή του τραγουδιού «Ferto», στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη θα ανέβει και μια παλιά γνώριμη του μουσικού διαγωνισμού.

Eurovision 2026: Η επιστροφή ενός θρύλου

Η Βίκυ Λέανδρος επιστρέφει θριαμβευτικά στην αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει -σε εντελώς νέα διασκευή- μία από τις μεγαλύτερες και πλέον διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, το «L’amour est bleu», το οποίο ερμήνευσε για πρώτη φορά το 1967 σε ηλικία μόλις 15 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1972, η Βίκυ Λέανδρος βρέθηκε και πάλι στη σκηνή της Eurovision με τη μοναδική ερμηνεία του «Après toi» για λογαριασμό του Λουξεμβούργου, κατακτώντας τις καρδιές εκατομμυρίων θεατών με την εξαιρετική φωνή της και την αξέχαστη σκηνική της παρουσία.

Με 466 άλμπουμ σε οκτώ γλώσσες

Η νίκη της τότε έθεσε τα θεμέλια για μια παγκόσμια καριέρα, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Με πάνω από 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, 466 άλμπουμ σε οκτώ γλώσσες και αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο, η Βίκυ Λέανδρος παραμένει μέχρι και σήμερα ένας πραγματικός θρύλος της Eurovision.

Αν και ολοκλήρωσε την καριέρα της με μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία το 2024, η Βίκυ Λέανδρος παραμένει ενεργή στη σκηνή.

Στο διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και στον Α΄ ημιτελικό, ο Akylas θα βγει 4ος στη σκηνή του Stadthalle, ενώ θα έχει προηγηθεί η Κροατία και μετά το «Ferto» θα ακολουθήσει η συμμετοχή της Πορτογαλίας.

