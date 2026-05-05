Η αμερικανική Spirit Airlines, με τα ολοκίτρινα αεροπλάνα, δεν απέφυγε τελικά την εκκαθάριση και το κλείσιμο, καθώς μέτοχοι και πιστωτές της επέλεξαν τον «ξαφνικό θάνατο» παρά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας bailout ή και εξαγοράς από το αμερικανικό κράτος.

Η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ εξέταζε τις τελευταίες εβδομάδες σχέδιο διάσωσης της Spirit, έναντι 500 εκατ. δολαρίων, ελπίζοντας σε κέρδη σε περίπτωση μεταπώλησης της εταιρείας μετά από μια διαδικασία αναδιάρθρωσης. Όμως, επενδυτές και πιστωτές αποφάσισαν να ανακοινώσουν το περασμένο Σάββατο το κλείσιμο της εταιρείας και την εκκαθάρισή της, καθώς συγκέντρωνε χρέη τα τελευταία χρόνια και δεν υπήρχαν καλές προοπτικές επιστροφής σε κερδοφορία. Η Spirit ακύρωσε το Σάββατο ξαφνικά πολλές πτήσεις, εγκλωβίζοντας επιβάτες και προσωπικό σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, της Καραϊβικής και της Λατινικής Αμερικής.

Όπως έγραψε χθες το Reuters, σε αμερικανικά ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φιλοξενούνται διαμαρτυρίες πελατών και ενώσεων καταναλωτών, που υποστηρίζουν ότι το κλείσιμο του αερομεταφορέα -που θεωρείτο εξαιρετικά χαμηλού κόστους- εξαλείφει μία από τις λίγες επιλογές φθηνών αεροπορικών ταξιδιών για Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος.

Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Reddit και το X, όπου οι δυσαρεστημένοι επιβάτες συχνά εκφράζουν την απογοήτευσή τους για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις πτήσεων, πρώην πελάτες του Spirit εξηγούσαν πως η αεροπορική εταιρεία είχε προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας σε ταξιδιώτες που είχαν περιορισμένη οικονομική δυνατότητα.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, η Spirit, με έδρα τη Φλόριντα, χρέωνε, για παράδειγμα, το εμφιαλωμένο νερό και δεν παρείχε ανακλινόμενα καθίσματα και σε αντάλλαγμα χρέωνε πολύ χαμηλά εισιτήρια.

Το κλείσιμο της Spirit έγινε σε μια περίοδο αυξανόμενων τιμών σε ολόκληρη την αμερικανική οικονομία, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί από τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν.