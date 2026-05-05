Οι σοβαρές διαταραχές στις ναυτιλιακές μεταφορές και οι υψηλές τιμές του πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν αυξάνουν το κόστος για τους Κινέζους κατασκευαστές χριστουγεννιάτικων στολιδιών και πιθανό να μειώνουν τη ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι ο καλύτερος πελάτης τους.

Όπως γράφει το CNBC, υπολογίζεται ότι το 87% των χριστουγεννιάτικων στολιδιών που πωλούνται στις ΗΠΑ προέρχεται από την Κίνα.

Κινέζοι κατασκευαστές δήλωσαν στο CNBC ότι οι αγοραστές πιθανότατα θα πρέπει να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για να αγοράσουν στολίδια για τα Χριστούγεννα, καθώς έχει ανέβει το κόστος για το πλαστικό και τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται.

Η εταιρεία της Λου Λίπινγκ, Kitty Christmas Factory, κατασκευάζει τεχνητά δέντρα για τις αγορές των ΗΠΑ και της Ευρώπης εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στην πόλη Γιγού, γνωστή ως η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων της Κίνας.

«Πολλοί πελάτες αναβάλλουν τις παραγγελίες», δήλωσε στο CNBC και απέδωσε το φαινόμενο στη διαταραχή της ναυτιλίας στο Στενό του Ορμούζ και τις υψηλές τιμές του πετρελαίου, που έχουν αυξήσει το κόστος ανά δέντρο κατά 10%. Το βασικό υλικό των δέντρων της είναι πλαστικό PET, που προέρχεται από πετρέλαιο. Η τιμή του PET για τις τεχνητές πευκοβελόνες των χριστουγεννιάτικων δέντρων έχει αυξηθεί κατά 5% και το κόστος του πλαστικού που χρησιμοποιείται ως συσκευασία για τις αποστολές έχει αυξηθεί κατά 15%, είπε. Η Λου είπε ότι τα έσοδά της έχουν μειωθεί περίπου κατά 12% λόγω των χαμένων παραγγελιών.

Τα εργοστάσια της Γιγού συνήθως προετοιμάζονται την άνοιξη για να βεβαιωθούν ότι τα προϊόντα τους βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Η Τσεν Λιάν, η οποία κατασκευάζει χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, δήλωσε ότι φοβάται περαιτέρω αυξήσεις τιμών, καθώς όλοι οι προμηθευτές επιταχύνουν τα χρονοδιαγράμματα παραδόσεων για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες που ανησυχούν για καθυστερήσεις στις μεταφορές. «Όλοι πρέπει να κάνουν παραδόσεις μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου, επομένως η ζήτηση είναι συγκεντρωμένη χρονικά», είπε. «Οι τιμές των υλικών είναι αναπόφευκτο να αυξηθούν», πρόσθεσε.

Για αυτή την σεζόν, η Λου είπε ότι οι Αμερικανοί αγοραστές πιθανότατα θα πρέπει να πληρώσουν τουλάχιστον 15% περισσότερο. «Η τιμή των χριστουγεννιάτικων δέντρων στις ΗΠΑ σίγουρα θα αυξηθεί», είπε. Πιθανότατα και στην Ευρώπη.