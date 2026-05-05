Δημοσκόπηση. Η εταιρεία Marc βλέπει σημαντική άνοδο της Νέας Δημοκρατίας στο 32,2%. Πώς ερμηνεύεται αυτό; Στην επίδραση των μέτρων στήριξης 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν, αλλά και της επίσκεψης του Μακρόν στην Αθήνα. Για το πρώτο, δεν τίθεται θέμα. Είναι προφανές. Για το δεύτερο, έχω επιφυλάξεις. Σιγά μην μετρήσει για τον Έλληνα ο ερχομός του Μακρόν στην Αθήνα. Όπως και για την επίσκεψή του στη Κύπρο…

Σημεία των καιρών. Κόβουν και ράβουν με τα κοινόχρηστα. Εταιρείες αυτοχρίζονται «διαχειριστικές επιτροπές» και κερδίζουν €1.000 – €1.400 ετησίως από κάθε ιδιοκτήτη μονάδας.

> Η είδηση από το philenews. Επιπλέον αυτού του εξόδου, προσθέστε ακόμα: Δασκάλα να διαβάζει τα παιδιά μας, όχι «στα» παιδιά μας. Κοπέλα, όχι του σπιτιού, να μας βάζει βόλτα τον σκύλο. Κάποτε και τον παππού. Φοροτεχνικό να μας συμπληρώνει τη φορολογική μας δήλωση, ακόμα κι αν έχουμε 1 δουλειά, 1 σύνταξη, 1 σπίτι, 1 λογαριασμό στην τράπεζα, 1 ενοίκιο από διαμέρισμα ή/και μαγαζί, …, πόσο δύσκολο είναι αυτό; Θα αναρωτηθεί κάποιος;

> Πολύ, δυστυχώς, ή ευτυχώς, …, έχουμε πολλά «πράγματα» που πρέπει να φορολογηθούν. Ίσως, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, που δεν έχουν σχεδόν τίποτα να δηλώσουν.

Πικρή Αλήθεια. Από τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον. Που, στο «Χ», πρώην Twitter, σημειώνει αυτό:

«Έφαγα τη ζωή μου προσπαθώντας να δώσω στους Παλαιστίνιους Κράτος. Είχα μια συμφωνία που απέρριψαν. Θα τους έδινε ολόκληρη τη Γάζα και το 97% της Δυτικής Όχθης. Την απέρριψαν. Αυτό που τους ενδιέφερε δεν ήταν να έχουν αυτοί Κράτος, αλλά να μην έχει Κράτος το Ισραήλ!»

Περί Τέχνης. «Πρέπει να υπερασπιστούμε την Τέχνη. Είναι εύθραυστη. Εάν ένα έργο εκτεθεί πολλές φορές, όλο και κάτι θα κλαπεί από αυτό» – Μάθιου Μπάρνι (Mathew Barney, 59), Αμερικανός σύγχρονος καλλιτέχνης και σκηνοθέτης που εργάζεται στους τομείς της γλυπτικής, του κινηματογράφου, της φωτογραφίας και του σχεδίου. Τα έργα του (ενδεικτικά, φωτό), εξερευνούν τις συνδέσεις μεταξύ γεωγραφίας, βιολογίας, γεωλογίας και μυθολογίας, καθώς και αξιοσημείωτα θέματα όπως το σεξ, η σεξουαλική επαφή, το ανθρώπινο σώμα και οι συγκρούσεις.

Ένας Αριθμός. Κατά 30% έχει μειωθεί ο χρόνος ομιλίας κατά τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με έρευνα που εκπόνησε η Βαλέρια Φάιφερ, επίκουρη καθηγήτρια Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου του Μιζούρι στην Αμερική. Γιατί έχει συμβεί αυτό άραγε; Πολύ απλή η απάντηση, λέει η ίδια σε συνέντευξή της στη «Wall Street Journal» και τη δίδει κιόλας με ερώτηση!

«Πότε ήταν η τελευταία φορά που πιάσατε κουβέντα με τον μπαρίστα σας, μιλήσατε με τον γείτονά σας, ή τηλεφωνήσατε στη μητέρα σας (σ.σ.: γιατί όχι και στον μπαμπά, συμπληρώνω εγώ, για να θυμηθούμε υπάρχει και αυτός…): Το πιθανότερο είναι ότι παραγγείλατε τον φρέντο σας μέσω μιας εφαρμογής (ή ενός App που είναι πιο … οικείος, ε;) και αγνοήσατε τον γείτονά σας καθώς μπαίνατε στο γκαράζ; Η μητέρα σας; Πιθανότατα αναγκάστηκε να συμβιβαστεί με ένα γραπτό μήνυμα». Που σίγουρα θα το είχε αποθηκευμένα και το προώθησε με copy-paste!

H Συνέχεια στο φύλλο του Σαββάτου, στο οποίο «βλέπουμε» τα Πρόσωπα και Προσωπεία μας με τη γλώσσα των Αριθμών. Θα διαβάσετε πόσο λιγότερο μιλάμε απ’ ότι 10 χρόνια πριν. Ενδεικτικά, το 2005 λέγαμε περίπου 16.632 λέξεις την ημέρα. Και μέχρι το 2019 ο αριθμός αυτός είχε μειωθεί στις 11.900 λέξεις. Είναι καλό ή κακό αυτό; Τι λέτε;