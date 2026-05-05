ΣΤΟ τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, που διαχρονικά εκφράζει το βαθύ κράτος στην Τουρκία, γνωρίζουν προφανώς πως οι διαμαρτυρίες, τα διαβήματα, οι επιστολές, που αφορούν διεθνείς συμφωνίες, που συνάπτει η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες και Οργανισμού, είναι άνευ αντικειμένου.

ΓΙΝΟΝΤΑΙ οι παρεμβάσεις αυτές για την… τιμή των όπλων, αλλά και για να συντηρείται στη δημόσια σφαίρα η τουρκική θέση με την οποία αμφισβητείται η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια στάση, που εκφράζει την επεκτατική πολιτική της Άγκυρας.

ΜΙΑ κατοχική δύναμη δεν μπορεί να αμφισβητεί διεθνείς συμφωνίες ενός αναγνωρισμένου κράτους, κι αυτό γνωρίζουν όλοι. Με αφορμή τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου, στις 30 Μαρτίου 2026, στο περιθώριο της διάσκεψης «EGYPES 2026» στο Κάιρο, και αφορά τη συνεργασία στην ανάπτυξη και πιθανή εξαγωγή φυσικού αερίου από την κυπριακή αποκλειστική οικονομική ζώνη, η Τουρκία διαμαρτύρεται. Με επιστολή που διαβιβάστηκε στα Ηνωμένα Έθνη από την Τουρκία εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων, το ψευδοκράτος απορρίπτει τη συμφωνία , υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει «τα εγγενή και αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού επί των φυσικών πόρων» του νησιού.

ΟΤΑΝ η κατοχική πλευρά έχει τέτοιες απαιτήσεις δεν μπορεί να αξιώνει λύση δυο κρατών. Δεν μπορεί να θεωρεί την Κυπριακή Δημοκρατία δήθεν εκλιπούσα και ταυτόχρονα να θέτει αξιώσεις.

Η ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΗ οντότητα στην επιστολή, η οποία συντάχθηκε στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζει τη συμφωνία Κύπρου- Αιγύπτου άκυρη και χωρίς ισχύ. Όπως άκυρη θεωρεί και τη συμφωνία για τον καθορισμό ΑΟΖ με γειτονικές χώρες της Κύπρου.

ΣΤΗΝ επιστολή αμφισβήτησης της συμφωνίας, η κατοχική πλευρά φθάνει και στο διά ταύτα. Η Άγκυρα, διά των εγκάθετων της στα κατεχόμενα, επαναφέρει τη θέση υπέρ διαλόγου και κοινής διαχείρισης των φυσικών πόρων, επικαλούμενοι προηγούμενες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα που ενθαρρύνουν συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών, και ζητούν να ασκηθεί πίεση ώστε να δημιουργηθεί μηχανισμός συνεργασίας για τους υδρογονάνθρακες στην Κύπρο.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως με τις παρεμβάσεις της, η κατοχική πλευρά προσπαθεί να αμφισβητήσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό το κάνει συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια. Έχει συγκεκριμένη στόχευση σε βάρος της Κύπρου.

ΩΣΤΟΣΟ, ταυτόχρονα, με την αμφισβήτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας αμφισβητεί και την Αίγυπτο. Γιατί προφανώς δεν μπορεί να αμφισβητείται μόνο η κυπριακή υπογραφή της συμφωνίας. Κι αυτό, ειρήσθω εν παρόδω, γίνεται ενώ στην Άγκυρα προσεγγίζουν την Αίγυπτο για νέα αρχή στις σχέσεις τους!