Μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας ο Εμανουέλ Μακρόν, σε μια εμφάνιση που διαφοροποιήθηκε από το δημόσιο προφίλ του.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου μετά τη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας που διεξάγεται στο Ερεβάν, ο Γάλλος πρόεδρος πήρε το μικρόφωνο και τραγούδησε το La Bohème, του Σαρλ Αζναβούρ.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv May 4, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τον πρόεδρο της Γαλλίας συνόδευε μουσικά παίζοντας ντραμς ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασιγιάν.

🚨 ALERTE INFO 🇫🇷🇦🇲 Emmanuel Macron saisit le micro à Erevan et chante « La Bohème » lors d’un dîner d’État.



Pashinyan l’accompagne à la batterie. pic.twitter.com/4o34FV7poY — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) May 5, 2026

Όπως σημειώνει ο Telegraph το τραγούδι που ερμήνευσε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασσική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους.

Πρόκειται για τραγούδι του 1965 που πρώτος ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ με τους στίχους να αφορούν καλλιτέχνες που θυμούνται με αγάπη τις μέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά τη διάρκεια της μποέμικης περιόδου στην γειτονιά της Μονμάρτρης στο Παρίσι.

Το La Bohème όπως το ερμήνευσε ο Σαρλ Αζναβούρ

