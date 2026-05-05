Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 61.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε τη διεξαγωγή πλήρους και εις βάθος έρευνας.

Το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα στην πόλη Τσανγκσά, όπως μετέδωσαν τα κρατικά δίκτυα CCTV και Xinhua.

Μετά το τραγικό γεγονός, ο Σι Τζινπίνγκ έδωσε οδηγίες στις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους κινδύνου και την επίβλεψη επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, να βελτιώσουν τη διαχείριση της δημόσιας ασφάλειας και να διασφαλίσουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

