Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 21 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 61.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε τη διεξαγωγή πλήρους και εις βάθος έρευνας.

Chinese President Xi Jinping has urged all-out efforts to search for people who are still unaccounted for and save the injured after an explosion at a fireworks plant in central China's Hunan Province caused heavy casualties on Monday afternoon. #XinhuaNews pic.twitter.com/gF9Do2e7lX May 5, 2026

Το δυστύχημα συνέβη τη Δευτέρα στην πόλη Τσανγκσά, όπως μετέδωσαν τα κρατικά δίκτυα CCTV και Xinhua.

Μετά το τραγικό γεγονός, ο Σι Τζινπίνγκ έδωσε οδηγίες στις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους κινδύνου και την επίβλεψη επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, να βελτιώσουν τη διαχείριση της δημόσιας ασφάλειας και να διασφαλίσουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας.

