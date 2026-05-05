Του Michael Lynch

Αυτό που ανησυχεί -και την ανησυχεί πολύ- την αγορά πετρελαίου είναι η ικανότητα των πετρελαιοπαραγωγών κρατών του Κόλπου να αποκαταστήσουν την προσφορά μόλις ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ. Λόγω των γεμάτων δεξαμενών αποθήκευσης, οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να διακόψουν την παραγωγή — η οποία εκτιμάται σε 8 έως 10 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Η διακοπή της παραγωγής εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα “πηγάδια” ή μπορεί να χρειαστούν κάποια αποκατάσταση για να επανέλθουν τα επίπεδα παραγωγής στα προπολεμικά επίπεδα. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει υποδείξει ότι μπορεί να χρειαστούν 2 χρόνια για να ανακάμψει η παραγωγή, κάτι που θα διατηρούσε τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ενεργειακή παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας θα χρειαστεί περίπου δύο χρόνια για να ανακάμψει, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

Οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή δεν θα έχει μόνο σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, αλλά η διάρκεια της θα καθορίσει τις αντιδράσεις από τον ενεργειακό κλάδο. Οι περισσότερες πετρελαϊκές εταιρείες εμφανίζονται απρόθυμες να αυξήσουν τις επενδύσεις στην παραγωγή, παρά τις τρέχουσες υψηλές τιμές, λόγω της επιφυλακτικότητάς τους για το πόσο θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Από την άλλη, οι υποστηρικτές των εναλλακτικών πηγών πιστεύουν ότι μια παρατεταμένη διακοπή θα έκανε πιο ελκυστικές αυτές τις πηγές ενέργειας. Όπως μετέδωσαν οι New York Times τη δήλωση ενός εξ αυτών: “Με την ηλιακή ενέργεια, μπορείς να μειώσεις σημαντικά την εξάρτησή σου από τα ορυκτά καύσιμα μέσα σε λίγα χρόνια”.

Το σενάριο που θέλει τις ιρανικές πετρελαιοπηγές να ανατινάσσονται και να υφίστανται μόνιμες ζημιές δεν είναι σοβαρό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγωγή μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται ως δια μαγείας. Η βασική ανησυχία είναι ότι μια πετρελαιοπηγή που έχει κλείσει θα υποστεί εισροή νερού, με αποτέλεσμα η επανεκκίνηση να συνοδεύεται από υψηλότερο ποσοστό νερού σε σχέση με το παρελθόν. Αυτό αποτελεί πρόβλημα, ειδικά για τα κοιτάσματα ανθρακικών πετρωμάτων, όπως αυτά του Ιράν.

Ιστορικά, η μεγάλης κλίμακας διακοπή λειτουργίας των πετρελαιοπηγών λόγω πολιτικών αναταραχών αποκαθίσταται δύσκολα: χαρακτηριστική περίπτωση το Ιράν το 1979. Η προ-επαναστατική παραγωγή ήταν στα 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και χρειάστηκε μια δεκαετία για να φτάσει στο μισό αυτού του επιπέδου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά τον Β’ Πόλεμο του Κόλπου, το Ιράκ χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία για να αποκαταστήσει την παραγωγή του, για να έχει φτάσει σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ.

Το σημαντικό είναι ότι και οι δύο περιπτώσεις αντιπροσωπεύουν μια αποτυχία της πολιτικής ηγεσίας, όχι φυσικούς περιορισμούς ή τεχνικά εμπόδια και ως εκ τούτου δεν είναι χαρακτηριστικές για το σήμερα. Οι μηχανικοί έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορούν να επιτύχουν περισσότερα και γρηγορότερα του αναμενόμενου όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Για παράδειγμα, μετά το σαμποτάζ των πετρελαϊκών κοιτασμάτων του Κουβέιτ από τον Σαντάμ Χουσεΐν, οι εκτιμήσεις για τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να σβήσουν οι πυρκαγιές κυμαίνονταν από ένα-δύο χρόνια έως πέντε με επτά. Μετά τον πόλεμο: Ξεκινά ένας άλλος πόλεμος καθώς οι πυρκαγιές στα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Κουβέιτ απειλούν την οικολογία της περιοχής. Οι πυρκαγιές ενδέχεται να διαρκέσουν δύο χρόνια, έγραφαν οι New York Times. Στην πραγματικότητα, χρειάστηκαν μόλις 9 μήνες για να σβήσουν.

Η επίθεση στο εργοστάσιο επεξεργασίας πετρελαίου Abqaiq στη Σαουδική Αραβία, δυναμικότητας 7 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εδώ και χρόνια, πολλοί προειδοποιούσαν ότι επρόκειτο για την πιο ευάλωτη εγκατάσταση του κλάδου, με έναν εμπειρογνώμονα να δηλώνει ότι “μια επιτυχημένη επίθεση στο Abqaiq θα ισοδυναμούσε με καρδιακή προσβολή για την αγορά πετρελαίου και την παγκόσμια οικονομία”.

Η λέξη-κλειδί, φυσικά, είναι το “επιτυχής”. Η επίθεση του Σεπτεμβρίου 2019 από drones προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην εγκατάσταση, κυρίως σε δεξαμενές αποθήκευσης, αλλά εκτιμάται ότι τρία χτυπήματα έπληξαν τη γραμμή επεξεργασίας πετρελαίου. Οι εκτιμήσεις για τον χρόνο επισκευής κυμαίνονταν από λίγες ημέρες έως εβδομάδες. Στην πράξη, χρειάστηκαν λιγότερο από δύο εβδομάδες και η παραγωγή του Οκτωβρίου ήταν σχεδόν ίδια με αυτή του Αυγούστου.

Κάποιοι βλέπουν διακοπές της παραγωγής σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, όπως συνέβη κατά την πανδημία, όταν η παραγωγή μειώθηκε κατά σχεδόν 1 εκατ. βαρέλια την ημέρα και χρειάστηκαν περίπου 15 μήνες για να ανακάμψει. Κατά πάσα πιθανότητα, μεγάλο μέρος της μείωσης που δεν αποκαταστάθηκε αντανακλούσε χαμηλότερους ρυθμούς γεώτρησης και όχι ζημιά στα φρεάτια λόγω αδράνειας.

Επιπλέον, η γεωλογία του σχιστολιθικού πετρελαίου δεν είναι συγκρίσιμη με αυτή των συμβατικών φρεατίων. Τα φρεάτια που βασίζονται στην έγχυση ατμού, ιδίως τα φρεάτια βαρέος πετρελαίου στον Καναδά, πρέπει να διατηρούν τη θερμοκρασία τους κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας, διαφορετικά η παραγωγή τους θα ανακάμψει αργά. Και αν διακοπεί η έγχυση αερίου και νερού, η μειωμένη πίεση μπορεί να σημαίνει ότι η αποκατάσταση θα απαιτήσει πρόσθετο χρόνο.

Ωστόσο, έχουν υπάρξει και περιπτώσεις όπου η παραγωγή διακόπηκε άμεσα, με τη Saudi Aramco να αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η Σαουδική Αραβία συχνά αυξάνει ή μειώνει απότομα την παραγωγή της ως αντίδραση στις εξελίξεις της αγοράς. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των Πολέμων του Κόλπου, η εταιρεία αύξησε την παραγωγή κατά 2 εκατ. βαρέλια την ημέρα: στον πρώτο πόλεμο μέσα σε έναν μήνα, ενώ στον δεύτερο μέσα σε 3 μήνες.

Από το 1990, οι Σαουδάραβες έχουν αυξήσει την παραγωγή κατά περισσότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα μέσα σε δύο μήνες περισσότερες από επτά φορές, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένα χρονοδιάγραμμα δύο ετών για την αποκατάσταση των 3 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα που έχουν τώρα περικοπεί είναι υπερβολικά απαισιόδοξο.

Πότε θα σταματήσει ο αποκλεισμός του Στενού είναι ασαφές και η πορεία των τιμών μετά την κρίση δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα. Η επανέναρξη των θαλάσσιων μεταφορών θα οδηγήσει σε πτώση των τιμών ως άμεση αντίδραση, αλλά θα χρειαστούν αρκετοί μήνες για να επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα, ακόμη και αν η παραγωγή πετρελαίου στον Κόλπο αποκατασταθεί γρήγορα. Ωστόσο, όσοι επενδύουν υποθέτοντας ότι η παραγωγή θα παραμείνει εκτός λειτουργίας για έως και δύο χρόνια και οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για αντίστοιχο χρονικό διάστημα μάλλον θα απογοητευτούν, όπως απογοητεύτηκαν πολλοί στις αρχές της δεκαετίας του 1980 που πίστευαν ότι οι τιμές, αφού είχαν τριπλασιαστεί, θα συνέχιζαν το ανοδικό ράλι. Τότε χάθηκαν δεκάδες δισεκατομμύρια, ειδικά σε μονάδες παραγωγής συνθετικών καυσίμων, αλλά ελπίζουμε ότι αυτήν τη φορά δεν θα χαθούν τόσα πολλά χρήματα. Ωστόσο, δεν θα ήταν η πρώτη φορά που τα διδάγματα της ιστορίας δεν μας διδάσκουν.

Forbes