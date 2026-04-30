Ελλείψεις σε βασικά υλικά, καθυστερήσεις στην ανταπόκριση επαγγελματιών υγείας, ελλιπής φροντίδα, τραυματισμοί κατά τη διάρκεια νοσηλείας, υπερχρεώσεις, αλλά και περιστατικά ενδεχόμενης ιατρικής αμέλειας, καταγράφηκαν τον περασμένο μήνα από το Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

Μεταξύ άλλων, ασθενής κατήγγειλε ότι προσπάθησαν να του χορηγήσουν ινσουλίνη, ενώ δεν είναι διαβητικός, συγγενείς καταγγέλλουν ότι ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της γεμάτη μώλωπες, ενώ πατέρας κατήγγειλε υπερχρέωση του από νοσοκομείο του ιδιωτικού τομέα.

Τα παράπονα αφορούσαν τόσο νοσηλευτήρια του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, όσο και νοσοκομεία του ιδιωτικού τομέα τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες είτε εντός είτε εκτός Γενικού Συστήματος Υγείας.

Ανησυχία προκαλούν οι αναφορές ασθενούς στο Παρατηρητήριο σε γεγονότα που, όπως υποστηρίζει, έζησε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε σε περιστατικό αιμορραγίας άλλου ασθενούς χωρίς να υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το προσωπικό του νοσηλευτηρίου, ενώ έκανε λόγο για χρήση αναλωσίμου που προηγουμένως είχε χρησιμοποιηθεί σε άλλον ασθενή, καθώς και για προσπάθεια χορήγησης ινσουλίνης στον ίδιο χωρίς ο ίδιος να την χρειάζεται.

Ο ασθενής αναφέρθηκε, επίσης, σε έλλειψη βασικών υλικών για τη φροντίδα του χειρουργικού τραύματος και καθυστερήσεις στην αλλαγή λερωμένων σεντονιών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαδικασία εξιτηρίου, κατά την οποία, όπως καταγγέλλει, αφαιρέθηκε φλεβοκαθετήρας χωρίς επαρκή μέτρα υγιεινής, ενώ τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του αντιμετώπισαν, σύμφωνα με τον ισχυρισμό τους, υποτιμητική και επιθετική συμπεριφορά.

Τραυματισμός ασθενούς κατά τη μετακίνησή της σε θάλαμο

Δεύτερο παράπονο αφορούσε ηλικιωμένη ασθενή, η οποία νοσηλεύτηκε έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία. Σύμφωνα συγγενικό της πρόσωπο που απευθύνθηκε στο Παρατηρητήριο Ασθενών, κατά τη διάρκεια μετακίνησής της από νοσηλευτές υπέστη εξάρθρωση ώμου. Μετά το εξιτήριο, όπως υποστήριξε, εντοπίστηκαν, επίσης, μώλωπες στα πλευρά και σε άλλα σημεία του σώματος.

Όπως ανέφερε, υπάρχει πιθανότητα οι κακώσεις να προκλήθηκαν από πτώση εντός του νοσηλευτηρίου, χωρίς όμως η ίδια η ασθενής να μπορεί να δώσει σαφή περιγραφή των γεγονότων λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Η οικογένεια ζήτησε από την ΟΣΑΚ, ενημέρωση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να υποβάλει επίσημα και γραπτώς την καταγγελία της, με στόχο να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Καθυστέρηση και υπερχρεώσεις

Σημαντική ταλαιπωρία ανήλικου παιδιού κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης και ταυτόχρονη υπερχρέωση από το νοσηλευτήριο που τον εξυπηρέτησε, κατήγγειλε πατέρας.

Όπως ανέφερε, «λόγω κακού προγραμματισμού», το παιδί παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα νηστικό και σε αναμονή, γεγονός που προκάλεσε έντονη ψυχολογική επιβάρυνση.

Παράλληλα, ο πατέρας ανέφερε ότι του επιβλήθηκαν υπερβολικές και αδικαιολόγητες χρεώσεις χωρίς προηγούμενη γραπτή ενημέρωση ή ανάλυση κόστους. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι ιατρικές υπηρεσίες τιμολογήθηκαν ξεχωριστά ανά πράξη, γεγονός που, όπως υποστήριξε ο πατέρας, αύξησε σημαντικά το συνολικό ποσό. Ο πατέρας ζήτησε αξιολόγηση τόσο των διαδικασιών προγραμματισμού όσο και της πολιτικής χρεώσεων του συγκεκριμένου νοσηλευτηρίου.

Σε άλλη καταγγελία, ασθενής ανέφερε περιστατικό που σημειώθηκε σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών κατά τη διερεύνηση κοιλιακού πόνου.

Όπως υποστήριξε, μετά τη χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής και τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας με σκιαγραφικό, τοποθετήθηκε ενδοφλέβιος ορός, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, αφαιρέθηκε αργότερα λόγω δυσφορίας.

Όπως είπε, μετά την αποσύνδεση παρέμεινε ανοικτή η βαλβίδα του φλεβοκαθετήρα, με αποτέλεσμα σημαντική απώλεια αίματος και παροδική απώλεια αισθήσεων μέχρι να εντοπιστεί από το προσωπικό.

Μετά την αποχώρησή του από το νοσηλευτήριο παρουσίασε αλλεργική αντίδραση και έλαβε σχετική φαρμακευτική αγωγή.

Υπόνοιες καθυστέρησης αντιμετώπισης σε περιστατικό θανάτου

Δύο παράπονα που αφορούσαν ενδεχόμενη ιατρική αμέλεια κατέγραψε το Παρατηρητήριο Ασθενών τον Μάρτιο, χωρίς βεβαίως να είναι δυνατή η διερεύνησή τους, καθώς πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αστυνομίας.

Στην πρώτη περίπτωση, γυναίκα απευθύνθηκε στο Παρατηρητήριο εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο θάνατος της αδελφής της ενδέχεται να συνδέεται με ελλείψεις στην παρεχόμενη φροντίδα. Όπως ανέφερε, η εκλιπούσα είχε ιστορικό καρκίνου και εισήχθη στο νοσηλευτήριο μετά από πτώση, όπου υποβλήθηκε σε αφαίρεση εμφυτεύματος σιλικόνης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της παρουσίασε συμπτώματα που, ενδεχομένως, παρέπεμπαν σε θρόμβωση, χωρίς, όπως υποστήριξε, να υπάρξει έγκαιρη αντιμετώπιση. Επιπλέον, έκανε λόγο για καθυστερημένη παρουσία ιατρών.Στο πιστοποιητικό θανάτου αναφέρεται ως αιτία θρόμβωση και καρδιακή ανακοπή. Η οικογένεια ζητά διερεύνηση των συνθηκών νοσηλείας και των ιατρικών χειρισμών που προηγήθηκαν.

Στη δεύτερη περίπτωση, η καταγγελία υποβλήθηκε από συγγενή ασθενούς ο οποίος υποστήριξε ότι ενδέχεται να υπήρξε λανθασμένη διάγνωση ή ανεπαρκής διερεύνηση πιθανών αιτιών της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του. Παράλληλα, έγινε αναφορά σε ελλιπή φροντίδα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, αλλά και σε ζητήματα υγιεινής, εμφάνισης κατακλίσεων και περιορισμένης ενημέρωσης της οικογένειας. Η οικογένεια ζήτησε πλήρη διερεύνηση των συνθηκών νοσηλείας, των ιατρικών αποφάσεων και της διαδικασίας που ακολουθήθηκε για τη διάγνωση.