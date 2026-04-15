Ασθενοφόρα που καθυστερούν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε προγραμματισμένες μεταφορές ασθενών για εξετάσεις, εξαιτίας υπερφόρτωσης της υπηρεσίας ασθενοφόρων, μη λήψη πρόνοιας για άτομα με απώλεια όρασης και ακοής, μη προσβάσιμα ιατρεία ή άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, αδυναμία στοχευμένης εξυπηρέτησης ανθρώπων με βάση τα δικά τους προβλήματα και τις δικές τους ανάγκες. Κενά, στρεβλώσεις, ανυπαρξία υπηρεσιών και δομών, νοοτροπίες που δεν αλλάζουν και στο τέλος ταλαιπωρία και κάποτε εξευτελισμός ατόμων με αναπηρίες ή σοβαρές ασθένειες.

«Δυστυχώς, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε και τα ξαναλέμε και κάποια πράγματα δεν αλλάζουν», ανέφερε στον «Φ» ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

Η καθημερινότητα ανθρώπων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν αλλά δεν τους είναι εύκολο να μετακινούνται και ατόμων με αναπηρίες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται λόγω μη επαρκούς προσβασιμότητας, αποτυπώνεται σε κάποια από τα παράπονα που κατέγραψε το Παρατηρητήριο Ασθενών της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου.

«Αντιλαμβάνεστε πως όταν χρόνιοι ασθενείς δεν έχουν το δικαίωμα της επιλογής του γιατρού ή του νοσηλευτηρίου ή του διαγνωστικού κέντρου που θα τους εξυπηρετήσει λόγω μη προσβασιμότητας των κτηρίων ή των εξοπλισμών, εμείς δεν έχουμε να προσθέσουμε και πολλά ακόμα πράγματα. Ήταν, είναι και θα είναι πάγιο αίτημα της ΟΣΑΚ προς το υπουργείο Υγείας που ετοιμάζει νομοσχέδια, τη Βουλή που ψηφίζει τους νόμους, τον ΟΑΥ που έχει ευθύνη να μεριμνά για την προσβασιμότητα των υπηρεσιών του ΓεΣΥ, αλλά και τους παρόχους υπηρεσιών Υγείας, να λαμβάνουν πάντοτε υπόψη και να μεριμνούν για αυτά τα πράγματα», ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος. «Είναι αδιανόητο, να μην έχουμε προσβάσιμα κτήρια και εξοπλισμούς στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και είναι απαράδεκτο ακόμα να πρέπει να φωνάζουμε και να ζητούμε διαρκώς, εδώ και αρκετά χρόνια, την ανάπτυξη της κατ’ οίκον φροντίδας και εξυπηρέτησης των χρόνιων ασθενών».

Τα παράπονα «που το Παρατηρητήριο της ΟΣΑΚ έχει λάβει τον περασμένο μήνα, μας δίνουν ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής εικόνας».

>> Κυρία που επικοινώνησε με την ΟΣΑΚ, ανέφερε ότι είναι παραπληγικό άτομο με πολλαπλά νοσήματα. Φέρει μόνιμο καθετήρα και λαμβάνει κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα. Επίσης, ανάφερε ότι λόγω της κατάστασης της υγείας της, εξαρτάται από τις υπηρεσίες ασθενοφόρων για τη μεταφορά της στα ιατρικά της ραντεβού στο νοσηλευτήριο. Ωστόσο, πρόσφατα, παρ’ ότι ενημέρωσε από την προηγούμενη ημέρα ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού για αξονική τομογραφία, της ανακοινώθηκε ότι δεν θα υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, με αποτέλεσμα να χάσει το ραντεβού της. «Δεν υπάρχει άλλο άτομο που να μπορεί να τη μεταφέρει, καθώς είναι κλινήρης και δεν έχει οικογενειακή υποστήριξη». Παράλληλα, «δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί στον ιδιωτικό τομέα, καθώς συχνά τα ιατρεία δεν είναι προσβάσιμα, είτε λόγω ανελκυστήρων που δεν χωρούν φορείο ασθενοφόρου είτε λόγω γενικότερης έλλειψης προσβασιμότητας».



>> Ηλικιωμένη ασθενής, νοσηλεύτηκε μετά από εισαγωγή μέσω ΤΑΕΠ λόγω ουρολοίμωξης και εκτεταμένων κατακλίσεων, με ήδη επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό. Σύμφωνα με την καταγγελία, «κατά τη διάρκεια της νοσηλείας υπήρξε ανεπαρκής ενημέρωση της οικογένειας σχετικά με την κλινική κατάσταση και το θεραπευτικό πλάνο, καθώς και ελλείψεις στη βασική φροντίδα, στη σίτιση και στην επικοινωνία με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». Σύμφωνα με την κόρη της που υπέβαλε και το σχετική παράπονο στο Παρατηρητήριο Ασθενών, «η ηλικιωμένη είναι άτομο με απώλεια ακοής και δεν της παρασχέθηκε επαρκής επικοινωνιακή υποστήριξη στη νοηματική γλώσσα, γεγονός που περιόρισε την ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή της στις ιατρικές αποφάσεις».

>> Κυρία επικοινώνησε με την ΟΣΑΚ «σχετικά με τον αδελφό της ο οποίος διαμένει σε στέγη ηλικιωμένων, καθώς δεν έχει ούτε μόνιμη κατοικία. Από τον περασμένο χρόνο έχει διαγνωστεί με λευχαιμία. Παράλληλα, έχει υποβληθεί σε κολοστομία. Λαμβάνει χημειοθεραπεία σε τακτική βάση. Η θεραπεία του πραγματοποιείται καθημερινά (σε εβδομαδιαία βάση), συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου. Ακολουθεί παύση της θεραπείας για μια εβδομάδα και στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η συνεχής μεταφορά του από και προς το νοσοκομείο δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες στην οικογένεια». Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ασθενών, η οικογένεια ζήτησε από το νοσηλευτήριο όπως, «κατά την εβδομάδα της θεραπείας, ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος και να λαμβάνει εξιτήριο μετά την ολοκλήρωσή της». Όπως αναφέρθηκε το αίτημα απορρίφθηκε λόγω πληρότητας του αρμόδιου θαλάμου.

Αυτά τα προβλήματα, είπε ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ, «μπορεί να φαίνονται για κάποιους, «μικρά». Δεν είναι καθόλου μικρά, είναι μεγάλα εμπόδια για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, είναι ένα καθημερινός Γολγοθάς τον οποίο ανεβαίνουν. Όταν ταλαιπωρείται με διαδικαστικά ζητήματα, ένας άνθρωπος που λόγω των προβλημάτων υγείας του είναι ήδη πολύ ταλαιπωρημένο, τότε σίγουρα εμείς ως ομοσπονδία ασθενών, δεν μπορούμε να μένουμε απαθείς. Κανονικά, δεν θα έπρεπε να μένουν απαθείς, ούτε τα αρμόδια Υπουργεία, ούτε οι εμπλεκόμενοι οργανισμοί και σίγουρα ούτε και οι ίδιοι οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας».