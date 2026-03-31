Μέχρι και αναστολή της λειτουργίας τους για τουλάχιστον 24 ώρες θα συζητήσουν κατά τη σημερινή, απογευματινή, μεταξύ τους συνάντηση οι φορείς που εκπροσωπούν τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και όπως πληροφορούμαστε, τα μέτρα τους δεν αποκλείεται να επεκταθούν στη συνέχεια επηρεάζοντας έτσι σε πιο μόνιμη βάση τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος υγείας του τόπου.

Η συνάντηση, στην οποία, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, είτε αυτά ανήκουν, είτε όχι στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, εκπρόσωποι ακτινοδιαγνωστικών κέντρων και κλινικών εργαστηρίων, εκπρόσωποι κέντρων αποκατάστασης, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος ως εκπρόσωπος όλων των γιατρών που εργοδοτούν νοσηλευτές στα ιατρεία τους και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τομέα.

Στη συνάντηση, σύμφωνα με τι ίδιες πληροφορίες, κλήθηκε και θα παραστεί, περισσότερο ως παρατηρητής και η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, αφού η έλλειψη νοσηλευτών και το ενδεχόμενο προσωρινού ή στη συνέχεια μόνιμου κλεισίματος κλινικών νοσηλείας θα επηρεάσει πρώτα και πάνω απ’ όλα τους ασθενείς.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης, θα γίνει αρχικά καταγραφή των αναγκών του ιδιωτικού τομέα σε νοσηλευτές.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των όσων έχουν λεχθεί τους προηγούμενους μήνες οι ανάγκες για να καλυφθούν τα απολύτως απαραίτητα, όπως αυτά προβλέπονται από τις νομοθεσίες που διέπουν τη λειτουργία δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, ξεπερνούν τους 600 επιπρόσθετους νοσηλευτές. Σε παρόμοιο αριθμό φαίνεται να καταλήγει και η μελέτη δυναμικότητας την οποία έχει εκπονήσει το υπουργείο Υγείας και στην εξίσωση πρέπει να προστίθενται πέραν των αναγκών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και οι ανάγκες που προκύπτουν από την ψήφιση νέων νομοθεσιών, όπως για παράδειγμα ο νόμος για τη λειτουργία κέντρων αποκατάστασης και κέντρων ανακουφιστικής φροντίδας.

Από την ίδια μελέτη, φαίνεται να προκύπτει, επίσης, ότι το πρόβλημα με την έλλειψη νοσηλευτών θα παρατηρείται και τα επόμενα, τουλάχιστον πέντε, χρόνια.

Μετά την καταγραφή αναγκών ανά επαγγελματική ομάδα και τομέα, οι συμμετέχοντες στη συνάντηση θα οριστικοποιήσουν τα μέτρα που θα λάβουν από κοινού και για τα οποία προειδοποιούν από το καλοκαίρι του 2025, με όλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι αυτή τη στιγμή να μην έχουν οδηγήσει σε επίλυση του προβλήματος.

Πέραν της πρότασης για 24ωρη αναστολή όλων των εργασιών, στο τραπέζι, τουλάχιστον από πλευράς Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, μέλη της οποίας είναι οι περισσότεροι από τους φορείς που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη σημερινή συνάντηση, θα τεθούν και μέτρα που θα έχουν πιο μόνιμο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα, το κλείσιμο κλινών σε τμήματα των κλινικές ιδιωτικών νοσοκομείων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόβλημα είδε το φως της δημοσιότητας, για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025, όταν ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια του τόπου έλαβε ειδοποίηση από το υπουργείο Υγείας για αναστολή της λειτουργίας του λόγω της μη συμμόρφωσης του με τις πρόνοιες της νομοθεσίας που αφορούν την αναλογία νοσηλευτών/ κλινών σε συγκεκριμένα τμήματα του.

Πάντως, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι οι ιδιώτες θα στρέψουν τα πυρά τους τόσο κατά της Βουλής, όσο και κατά της κυβέρνησης.

Από τα όποια μέτρα αποφασιστούν και υλοποιηθούν από πλευράς του ιδιωτικού τομέα της Υγείας πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα επηρεαστεί συνολικά το Γενικό Σύστημα Υγείας.

Δεν απέδωσε ούτε και η προσπάθεια της τελευταίας εβδομάδας

Η σημερινή συνάντηση ανακοινώθηκε από την ΟΕΒ πριν από δύο εβδομάδες όταν τα κοινοβουλευτικά κόμματα είχαν αποφασίσει, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής επιτροπής Υγείας, να μην συζητήσουν τις δύο τροποποιήσεις που έθεσε ενώπιον τους ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης και στόχο είχαν να διευκολυνθεί η εργοδότηση νοσηλευτών από τρίτες χώρες.

Η μια τροποποίηση διόρθωνε συγκεκριμένη στρέβλωση στον τρόπο αδειοδότησης των ξένων νοσηλευτών και η δεύτερη ανέβαζε το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Η στάση που τήρησαν τότε τα κόμματα δεν ήταν καθόλου άσχετη με την προεκλογική περίοδο την οποία διανύουμε, αλλα και από την οργανωμένη αντίδραση των συντεχνιών και άλλων φορέων που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές στην Κύπρο.

Την εβδομάδα που ακολούθησε, εκτυλίχθηκε έντονο παρασκήνιο, με το ΑΚΕΛ να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και τον ΔΗΣΥ να συνοδεύει τις συντεχνίες στο γραφείο του υπουργού Υγείας για νέα συνάντηση.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνάντησης δεν επιτεύχθηκε κάποια συμφωνία, επί των τροποποιήσεων που είχε προτείνει ο Υπουργός, έξω από τη Βουλή μαζεύτηκαν διαμαρτυρόμενοι φοιτητές Νοσηλευτικής και εντέλει οι δύο προτάσεις μπήκαν για τα καλά στα συρτάρια της Βουλής.

Την περασμένη εβδομάδα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Φ» και αφού προηγήθηκε συνάντηση αυτή τη φορά μεταξύ των ιδιωτών και του υπουργού Υγείας, μπήκε στο τραπέζι το ενδεχόμενο ετοιμασίας πρότασης νόμου από πλευράς κομμάτων (προκειμένου να μπορεί να συζητηθεί με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος με στόχο να συζητηθεί χωρίς καθυστέρηση από την Ολομέλεια της Βουλής).

Στόχος της πρότασης νόμου ήταν να διαφοροποιηθούν οι αναλογίες νοσηλευτών/ κλινών, τις οποίες τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια χαρακτηρίζουν εδώ και αρκετό καιρό ως πολύ αυστηρές και να εξοικονομηθεί έτσι νοσηλευτικό προσωπικό στον ιδιωτικό τομέα.

Από κάποια από τα κόμματα φάνηκε να υπάρχει συναίνεση, ενώ, όπως πληροφορούμαστε επαφές έγιναν και με συγκεκριμένους βουλευτές.

Ωστόσο, στη συνέχεια, το ενδεχόμενο αυτό απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα η Βουλή να φθάνει στη λήξη των εργασιών της και στη διάλυση της λόγω βουλευτικών εκλογών και να μην υπάρχουν, αυτή τη στιγμή, μεγάλα περιθώρια για τις οποιεσδήποτε αλλαγές (απομένει μια συνεδρίαση και ενδεχομένως άλλη μια έκτακτη, εάν τα κόμματα το αποφασίσουν).