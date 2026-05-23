Έχοντας κλείσει τρία βασικά σημεία στην πορεία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα συνέρχεται εκ νέου τη Δευτέρα 25 Μαϊου, ώστε να συνεχιστεί η διαβούλευση μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και κοινωνικών εταίρων.

Παρόλο που θα πρόκειται για δύσκολη μέρα, καθώς ακολουθεί την Κυριακή των εκλογών, εντούτοις αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι σημαντικά ζητήματα που πρέπει να κλείσουν, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει η κυβέρνηση, δηλαδή να κατατεθούν στη Βουλή τα σχετικά νομοσχέδια τον Ιούνιο του 2026, με απώτερο στόχο την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ειδικότερα, συμφωνημένα θα πρέπει να θεωρούνται τα εξής σημεία: (α) Δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά μείωση στις συντάξεις, όπως αρχικά είχε ειπωθεί ως ενδεχόμενο. (β) Τερματίζεται η πρακτική για δανεισμό των αποθεμάτων του ΤΚΑ από την κυβέρνηση. (γ) Θα δημιουργηθεί Ανεξάρτητος Φορέας, ο οποίος θα έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση και επένδυση των αποθεμάτων του ΤΚΑ.

Πέραν των πιο πάνω, απομένουν βασικά σημεία της μεταρρύθμισης τα οποία θα πρέπει να προχωρήσουν. Το ποσοστό της μείωσης του πέναλτι του 12%, το ύψος της αύξησης των χαμηλών συντάξεων, ο καθορισμός οδικού χάρτη για την πολιτική που αφορά στα Ταμεία Προνοίας και η νέα επενδυτική πολιτική του ΤΚΑ, είναι ορισμένα από αυτά, τα οποία αναμένεται να τεθούν και πάλι στο τραπέζι.

Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, πάνω από τις διαβουλεύσεις των κοινωνικών εταίρων στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα, συνεχίζει να αιωρείται ένα κομβικό σημείο, το οποίο ενδεχομένως να δημιουργήσει εμπόδια στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί. Και αυτό δεν είναι άλλο από το αίτημα συντεχνιών και εργοδοτικών οργανώσεων, ότι πρέπει να υπάρξει συνολικός σχεδιασμός στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η οποία να περιλαμβάνει όλους τους πυλώνες, ακόμα και αν δεν υπάρξει ταυτόχρονη εφαρμογή τους. Ειδικότερα, από πλευράς συντεχνιών, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να αρκεστούν σε επικεφαλίδες, όσον αφορά στις προθέσεις της κυβέρνησης για τους άλλου πυλώνες, πέραν αυτού που ήδη προωθείται, αλλά να υπάρξει πλήρης συμφωνία σε όλα τα σκέλη της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Εάν δεν επέλθει συνολική συμφωνία θα συνεχίσουμε να πελαγοδρομούμε, μας αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, με τον κίνδυνο ορισμένα σημεία να μείνουν εν τέλει στα συρτάρια. Το γεγονός ότι το 2028 ενδεχομένως να αλλάξει η διακυβέρνηση και να προωθήσει διαφορετικές πολιτικές, θα σημαίνει ότι ίσως να πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση και πάλι από την αρχή, αναφέρεται. Στην περίπτωση όμως που υπάρξει συνολική συμφωνία, ενδεχομένως να μπορούν να αλλάξουν, μόνο ορισμένα σημεία και να μην προκύψει ριζική αναθεώρηση.

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της OEB και Αντιπρόεδρος της Business Europe Γιώργος Παντελίδης, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου των Προέδρων της Business Europe που συνήλθε στο Δουβλίνο εκπροσωπώντας τους Κύπριους επιχειρηματίες. Ο κ. Παντελίδης με σειρά παρεμβάσεων προωθεί την ατζέντα που υιοθέτησε τον Απρίλιο στη Λευκωσία το άτυπο Συμβούλιο Κορυφής της ΕΕ, «One Europe – One Market». Έχοντας λάβει εγκωμιαστικά σχόλια για τους χειρισμούς της κυπριακής Προεδρίας, ο κ. Παντελίδης τόνισε την σημασία της συνέχισης της πορείας της Ευρώπης προς τη μείωση του κανονιστικού φόρτου, της εμβάθυνσης της Ενιαίας Αγοράς.

Για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών κινδύνων, η ΕΕ πρέπει επίσης να συνεχίσει να διαφοροποιεί τις εμπορικές της συνεργασίες και να διασφαλίζει την πρόσβαση σε νέες αγορές, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Business Europe. Προστίθεται ότι «έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για να τεθεί η ανταγωνιστικότητα στην κορυφή της ατζέντας, αλλά οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη αισθανθεί τις επιπτώσεις», τόνισε ο Πρόεδρός Fredrik Persson.