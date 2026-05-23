Η Κύπρος γέρασε κατά 4 χρόνια μέσα σε μία δεκαετία και κατά 6,1 χρόνια σε είκοσι χρόνια και η μέση ηλικία πληθυσμού έφθασε τα 41 έτη τον Ιανουάριο του 2025 από 34,9 έτη το 2005 και 37 έτη το 2015.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Eurostat, αυξήθηκαν κατά 5% οι ηλικιωμένοι στη χώρα μας, που αντιπροσωπεύουν την ηλικιακή ομάδα από 65 έως 79 έτη και μειώθηκε το ποσοστό των νέων.

Έτσι, το 2025, τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών έφθασαν στο 13,9% του συνόλου. Το 2005, όμως, αντιστοιχούσαν στο 9,4% του συνολικού πληθυσμού και το 2015 στο 11,3% του συνόλου. Tα παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών αποτελούσαν το 15,2% του πληθυσμού της Κύπρου το 2025 από 19,9% το 2005 και 16,2% το 2015 ενώ τα άτομα που θεωρούνταν σε ηλικία εργασίας (20 έως 64 ετών) αντιπροσώπευαν το 61,7% του πληθυσμού από 60,1% το 2005 και 63,1% το 2015. Να δούμε τι γίνεται και στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 15 και 19 έτη. Αυτή η ηλικία αντιπροσώπευε το 4,9% του συνόλου το 2025 από 7,8% το 2005 και 6,2% το 2015.

Η Eurostat δίνει πληροφορίες για όλες τις χώρες αναδεικνύοντας το ευρωπαϊκό δημογραφικό πρόβλημα. Την 1η Ιανουαρίου 2025, η ΕΕ είχε 65 εκατομμύρια παιδιά και νεαρούς έφηβους (κάτω των 15 ετών), που αντιπροσωπεύουν το 14% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ.

Το ποσοστό διέφερε μεταξύ των χωρών της ΕΕ: ​​η Ιρλανδία κατείχε την κορυφή της λίστας με σχεδόν 19%, ενώ η Ιταλία είχε το χαμηλότερο ποσοστό με 12%. Κατά τη διάρκεια των 2 δεκαετιών από το 2005 έως το 2025 οι περισσότερες χώρες της ΕΕ παρουσίασαν μείωση σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, εκτός από την Τσεχία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Λετονία και τη Σλοβενία, οι οποίες κατέγραψαν αυξήσεις μικρότερες από 1%. Εν τω μεταξύ, η νεολαία (κάτω των 19 ετών) αντιπροσώπευε το 20% του πληθυσμού της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2025. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό νέων καταγράφηκε στην Ιρλανδία (25%), ακολουθούμενη από τη Γαλλία και τη Σουηδία (από 23% η καθεμία). Το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στη Μάλτα (16%). Τα τελευταία 20 χρόνια, το ποσοστό των ατόμων κάτω των 19 ετών μειώθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο πληθυσμός της ΕΕ ηλικίας 80 ετών και άνω έφτασε το 6%. Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιταλία (σχεδόν 8%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία (όλες 7%). Σε ολόκληρη την ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 80 ετών και άνω έχει αυξηθεί σε κάθε χώρα τα τελευταία 20 χρόνια.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Λετονία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Εσθονία, τη Λιθουανία και την Κροατία, όπου αυτή η ηλικιακή ομάδα αυξήθηκε κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε κάθε χώρα. Την 1η Ιανουαρίου 2025, υπήρχαν 99 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, που αντιπροσωπεύουν το 22% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Σε ολόκληρη την ΕΕ, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε σύγκριση με το 2005 με το 2025. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Πολωνία (8 ποσοστιαίες μονάδες από 13% το 2005 σε 21% το 2025).

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η υψηλότερη μέση ηλικία το 2025 παρατηρήθηκε στην Ιταλία (49,1 έτη), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία και την Πορτογαλία (47,3 έτη η καθεμία) και την Ελλάδα (47,2 έτη), ενώ η χαμηλότερη καταγράφηκε στην Ιρλανδία (39,6 έτη), το Λουξεμβούργο (39,8 έτη) και τη Μάλτα (40,0 έτη).΄