Η Κύπρος κατέγραψε πληθυσμό 982.966 κατοίκων την 1η Ιανουαρίου 2025, αυξημένο από 966.365 το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat στο πλαίσιο της ετήσιας δημογραφικής αποτύπωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πληθυσμός ανήλθε το 2025 σε 451 εκατομμύρια κατοίκους, σημειώνοντας αύξηση περίπου ενός εκατομμυρίου σε σχέση με το 2024. Όπως αναφέρει η Eurostat, η ΕΕ συνεχίζει να καταγράφει οριακή πληθυσμιακή άνοδο, ενώ την ίδια στιγμή επιταχύνονται οι δημογραφικές μεταβολές που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού.

Η θέση της Κύπρου στην ΕΕ

Η Κύπρος παραμένει μεταξύ των λιγότερο πολυπληθών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 0,2% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ. Στην κατάταξη των κρατών μελών, οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί καταγράφονται στη Γερμανία (84 εκατ.), τη Γαλλία (69 εκατ.), την Ιταλία (59 εκατ.), την Ισπανία (49 εκατ.) και την Πολωνία (36 εκατ.), οι οποίες συγκεντρώνουν το 66% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο πληθυσμός της ΕΕ έχει αυξηθεί από 435 εκατομμύρια το 2005 σε 451 εκατομμύρια το 2025, καταγράφοντας άνοδο περίπου 4% σε διάστημα 20 ετών. Στο ίδιο διάστημα, 19 κράτη μέλη κατέγραψαν πληθυσμιακή αύξηση και 8 μείωση.

Η Κύπρος περιλαμβάνεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη σχετική αύξηση πληθυσμού την περίοδο 2005–2025, με άνοδο περίπου 34%.

Γήρανση του πληθυσμού

Σε επίπεδο ΕΕ, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε από 17% το 2005 σε 22% το 2025, ενώ το 6% του πληθυσμού είναι ηλικίας 80 ετών και άνω.

Η διάμεση ηλικία στην ΕΕ διαμορφώθηκε το 2025 στα 44,9 έτη, έναντι 39,6 το 2005, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού.

Στην Κύπρο, η διάμεση ηλικία ανέρχεται σε 41 έτη, κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Ηλικιακή δομή

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παιδιά και οι έφηβοι κάτω των 15 ετών αποτελούν το 14% του πληθυσμού, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό διαμορφώνεται στο 15,2%.

Το ποσοστό των ατόμων 80 ετών και άνω ανέρχεται στο 6% σε επίπεδο ΕΕ.

Μετανάστευση και κινητικότητα

Το 2024, περίπου 6 εκατομμύρια άτομα μετανάστευσαν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το 74% να προέρχεται από τρίτες χώρες και το 26% από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Στην Κύπρο, οι εισροές μεταναστών καταγράφηκαν σε 40.471 άτομα το 2024, από 40.761 το 2023.

Παράλληλα, περίπου 3,1 εκατομμύρια άτομα μετανάστευσαν εκτός της ΕΕ το ίδιο έτος, με την Κύπρο να καταγράφει 26.883 αποχωρήσεις το 2024, έναντι 26.979 το 2023.

Φυσική μεταβολή πληθυσμού

Η Eurostat επισημαίνει ότι από το 2012 οι θάνατοι υπερβαίνουν τις γεννήσεις στην ΕΕ, με τον ακαθάριστο ρυθμό φυσικής μεταβολής να διαμορφώνεται το 2024 στο −2,8%.

Στην Κύπρο, ο αντίστοιχος δείκτης είναι θετικός, στο 3,1%, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των λίγων κρατών με θετική φυσική μεταβολή, μαζί με την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, έχοντας 3,4% και 2,9% αντίστοιχα.

Πληθυσμιακή κινητικότητα εντός της ΕΕ

Σε επίπεδο Ένωσης, 45 εκατομμύρια άτομα (10%) ζουν σε χώρα διαφορετική από εκείνη της ιθαγένειάς τους, εκ των οποίων 14 εκατομμύρια (3%) είναι πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

ΚΥΠΕ