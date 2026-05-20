ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ευρωπαϊκό ζήτημα ενώ συλλογική θα πρέπει να είναι η αντίδραση, εάν η Τουρκία προχωρήσει- όπως εξαγγέλθηκε- και «νομοθετήσει» τη «Γαλάζια Πατρίδα». Αυτό επιβάλλεται να γίνει, καθώς από τους σχεδιασμούς της κατοχικής Τουρκίας επηρεάζονται κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτες χώρες, που έχουν συμφέροντα στην περιοχή, που παρανόμως διεκδικεί η Άγκυρα.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλη η πρόθεση της Λευκωσίας. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όταν ρωτήθηκε σχετικά με την πρόθεση της Τουρκίας να ψηφίσει η Εθνοσυνέλευση σε νόμο το σχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας», σημείωσε πως εάν η κατοχική δύναμη προχωρήσει σε οποιεσδήποτε ενέργειες, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Η τουρκική ενέργεια, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «επηρεάζει την Κύπρο, επηρεάζει την Ελλάδα, επηρεάζει και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και τις ΗΠΑ που έχουν συμφέροντα στη συγκεκριμένη περιοχή, συμφέροντα στη βάση του διεθνούς δικαίου, της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας του 1982».

ΟΙ νέοι σχεδιασμοί της κατοχικής δύναμης απασχολούν την Αθήνα και τη Λευκωσία. Υπάρχει ανοικτό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ των δυο κυβερνήσεων ενώ προ ημερών το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κύπρου, με τον τελευταίο να ανακοινώνει πως έχουν γίνει από κοινού διαβήματα προληπτικού χαρακτήρα στην Ε.Ε.

ΤΗΝ ίδια ώρα, είναι σαφές πως τέτοιες ενέργειες επηρεάζουν και τις προσπάθειες στο Κυπριακό. Είναι πρόδηλο πως όταν ο Γενικός Γραμματέας προβαίνει σε κινήσεις για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, τέτοιες ενέργειες στέλνουν μήνυμα προς όλους πως η Άγκυρα δεν είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί στην τελευταία πρωτοβουλία του Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος αποχωρεί φέτος από τη θέση του, έχει εξαγγείλει ότι θα επιχειρήσει μια τελευταία προσπάθεια, πλην όμως μέσα σε αυτό το κλίμα τούτη καθίσταται ανέφικτη.

Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ δύναμη δεν συνεργάζεται στο Κυπριακό και θέλει τούτο όχι μόνο να το καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση προτάσσοντας μαξιμαλιστικές θέσεις, αλλά τουμπάροντας κάθε προσπάθεια με ενέργειες αποσταθεροποίησης. Με κινήσεις που με την υλοποίησή τους επιβάλλουν νέα τετελεσμένα σε βάρος της Ελλάδος και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΕΙΝΑΙ γι αυτό που έχει σημασία οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε αμφισβήτηση της κυριαρχίας κρατών-μελών, στην προκειμένη περίπτωση της Ελλάδος και της Κύπρου, αυτό επηρεάζει όλους στο οικοδόμημα της Ε.Ε.