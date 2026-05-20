Μια νέα ανακάλυψη στη Ζάμπια επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από το γεωλογικό μέλλον της Αφρικής. Επιστήμονες εντόπισαν ενδείξεις ότι το ρήγμα Kafue, μια εκτεταμένη γεωλογική ρωγμή που διασχίζει τη χώρα, ενδέχεται να αποτελεί μέρος μιας νέας και ενεργής ζώνης διάρρηξης του αφρικανικού φλοιού, η οποία σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέο όριο τεκτονικών πλακών.

Τα ευρήματα δεν προέκυψαν από σεισμική ή ηφαιστειακή δραστηριότητα, αλλά από την ανάλυση αερίων που αναδύονται από θερμές πηγές της περιοχής. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αέρια περιείχαν ισοτοπικές υπογραφές ηλίου που παραπέμπουν στον μανδύα της Γης, στοιχείο που δείχνει ότι βαθιά γεωλογικά στρώματα συνδέονται πλέον με την επιφάνεια μέσω του ρήγματος.

Την έρευνα ηγήθηκε ο καθηγητής Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Μάικ Ντέιλι, ο οποίος μαζί με την ομάδα του συνέλεξε δείγματα αερίων από οκτώ γεωθερμικές πηγές και γεωτρήσεις. Έξι από αυτές βρίσκονταν εντός της ζώνης του ρήγματος Kafue και δύο εκτός αυτής, σε γεωλογικά σταθερές περιοχές. Η ανάλυση έδειξε ότι μόνο τα δείγματα από το εσωτερικό του ρήγματος παρουσίαζαν ισχυρή παρουσία ηλίου προερχόμενου από τον μανδύα.

«Οι θερμές πηγές κατά μήκος του ρήγματος Kafue στη Ζάμπια παρουσιάζουν ισοτοπικές υπογραφές ηλίου που δείχνουν άμεση σύνδεση με τον μανδύα της Γης», δήλωσε ο Ντέιλι.

Παρόμοια χαρακτηριστικά με το Ανατολικό Ρήγμα της Αφρικής

Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αντίστοιχα δεδομένα από το Ανατολικό Ρηξιγενές Σύστημα της Αφρικής, το οποίο εξελίσσεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια και θεωρείται το πιο γνωστό παράδειγμα ηπειρωτικής διάρρηξης στον πλανήτη. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι μετρήσεις από τη Ζάμπια κινούνται σε παρόμοια επίπεδα, αν και αντιπροσωπεύουν ένα πολύ πρώιμο στάδιο της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την έρευνα, το ρήγμα Kafue φαίνεται να βρίσκεται σε φάση κατά την οποία οι ρωγμές του φλοιού αρχίζουν να φτάνουν σε μεγαλύτερα βάθη, επιτρέποντας σε ρευστά και αέρια από τον μανδύα να ανέρχονται προς την επιφάνεια. Δεν υπάρχουν ακόμη ηφαίστεια στην περιοχή, ωστόσο τα γεωχημικά δεδομένα δείχνουν ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το ρήγμα αποτελεί μέρος του λεγόμενου Νοτιοδυτικού Αφρικανικού Ρηξιγενούς Συστήματος, μιας ζώνης που εκτείνεται περίπου 2.500 χιλιόμετρα από την Τανζανία έως τη Ναμίμπια, μέσω Μποτσουάνας και Ζάμπιας. Αν η γεωλογική δραστηριότητα συνεχιστεί, ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι στο πολύ μακρινό μέλλον θα μπορούσε να δημιουργηθεί εκεί ένα νέο όριο τεκτονικών πλακών, οδηγώντας σε σταδιακό διαχωρισμό τμημάτων της αφρικανικής ηπείρου.

Ενδιαφέρον για γεωθερμία, ήλιο και υδρογόνο

Η ανακάλυψη δεν έχει μόνο γεωλογικό ενδιαφέρον. Οι πρώιμες ρηξιγενείς ζώνες θεωρούνται περιοχές με αυξημένες πιθανότητες παρουσίας γεωθερμικής ενέργειας, αλλά και συγκεντρώσεων πολύτιμων αερίων όπως το ήλιο και το υδρογόνο.

Το ήλιο αποτελεί κρίσιμη πρώτη ύλη για μαγνητικούς τομογράφους, τη βιομηχανία μικροτσίπ και διαστημικές εφαρμογές, ενώ το υδρογόνο προσελκύει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως πιθανό καθαρό καύσιμο του μέλλοντος. Η Ζάμπια ήδη πραγματοποιεί γεωθερμικές έρευνες κατά μήκος του ρήγματος Kafue και τα νέα δεδομένα ενισχύουν τις προσδοκίες για αξιοποίηση των υπόγειων πόρων της περιοχής.

Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες εμφανίζονται προσεκτικοί ως προς τα συμπεράσματα. Όπως επισημαίνει ο Ντέιλι, η μελέτη αφορά μόνο ένα τμήμα ενός συστήματος χιλιάδων χιλιομέτρων και απαιτούνται περισσότερες έρευνες σε Μποτσουάνα και Ναμίμπια για να αποσαφηνιστεί η συνολική εικόνα. Οι σχετικές εργασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η νέα μελέτη, πάντως, μεταφέρει το ενδιαφέρον των γεωεπιστημόνων από την Ανατολική Αφρική προς τη Ζάμπια, η οποία πλέον θεωρείται μία από τις πιο υποσχόμενες περιοχές για τη δημιουργία μιας μελλοντικής τεκτονικής γραμμής που θα μπορούσε να αλλάξει τον χάρτη της ηπείρου.

