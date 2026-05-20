Μια νέα αρχαιολογική μελέτη φέρνει στο φως μια ιδιαίτερα συγκινητική πτυχή από τις τελευταίες δραματικές στιγμές της καταστροφής της Eruption of Mount Vesuvius in 79 AD στην αρχαία Πομπηία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ένα από τα θύματα που εντοπίστηκαν στον λεγόμενο «Κήπο των Φυγάδων» δεν φαίνεται να ήταν ένας απλός κάτοικος της πόλης, αλλά ένας γιατρός που προσπαθούσε να επιβιώσει, ενώ ταυτόχρονα ήταν έτοιμος να προσφέρει βοήθεια μέσα στο χάος της ηφαιστειακής έκρηξης.

Ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε μαζί με ακόμη 12 θύματα σε έναν αμπελώνα που είχε μετατραπεί σε αυτοσχέδιο καταφύγιο, φέρεται να κρατούσε ιατρικό κιτ μαζί του. Η συγκεκριμένη περιοχή, γνωστή σήμερα ως «Κήπος των Φυγάδων», εξετάζεται ως ένα από τα τελευταία σημεία όπου άνθρωποι επιχείρησαν να διαφύγουν από την καταστροφική έκρηξη.

Ωστόσο, το καταφύγιο αυτό αποδείχθηκε μοιραίο. Μια πυροκλαστική ροή υπερθερμαινόμενων αερίων, τέφρας και πετρωμάτων σάρωσε την περιοχή, με θερμοκρασίες που έφταναν περίπου τους 800°C και ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 700 χλμ/ώρα. Οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί εκεί δεν είχαν καμία πιθανότητα διαφυγής.

O γιατρός της Πομπηίας

Η έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. αποτελεί μία από τις πιο καταστροφικές φυσικές καταστροφές της αρχαιότητας. Μαζί με την Πομπηία, καταστράφηκαν επίσης το Ερκολάνο και άλλες γειτονικές πόλεις, με τουλάχιστον 2.000 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Η νέα μελέτη βασίζεται σε σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές, όπως ακτινογραφίες και αξονικές τομογραφίες, που επέτρεψαν στους επιστήμονες να εξετάσουν το περιεχόμενο μιας δερμάτινης θήκης που είχε βρεθεί πάνω στο σώμα του άνδρα. Η θήκη αυτή, η οποία αρχικά είχε αναγνωριστεί ως οργανικό υλικό, αποδείχθηκε ότι περιείχε ένα πλήρες σύνολο χειρουργικών εργαλείων.

Μέσα στο κιτ βρέθηκαν μικρά χάλκινα νυστέρια, καθώς και μια μικρή επίπεδη πλάκα από σχιστόλιθο με ελαφριά εσοχή, η οποία πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για την ανάμειξη φαρμάκων. Οι αρχαίοι γιατροί συχνά παρασκεύαζαν θεραπείες από φυτικές σκόνες, μέλι, κρασί ή ξύδι, δημιουργώντας μείγματα για πληγές και λοιμώξεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατασκευή της θήκης, η οποία διέθετε μηχανισμό κλειδώματος βασισμένο σε οδοντωτό τροχό.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο άνδρας αυτός ήταν πιθανότατα «medicus», δηλαδή γιατρός στη ρωμαϊκή κοινωνία. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο, πολλοί γιατροί ήταν αρχικά μορφωμένοι Έλληνες σκλάβοι που υπηρετούσαν πλούσιες οικογένειες, όμως την εποχή της καταστροφής της Πομπηίας η ιατρική είχε ήδη εξελιχθεί σε σεβαστό επάγγελμα.

Εκτός από το ιατρικό του κιτ, ο άνδρας βρέθηκε να κρατά και μια μικρή τσάντα με χάλκινα και ασημένια νομίσματα, γεγονός που δείχνει ότι είχε μαζί του προσωπική περιουσία. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι επρόκειτο για έναν ανεξάρτητο επαγγελματία ή κάποιον με οικονομική άνεση.

Η στάση του σώματός του κατά την ανακάλυψη δείχνει ότι την ώρα του θανάτου του κρατούσε σφιχτά την ιατρική τσάντα, πιθανότατα προσπαθώντας να προστατεύσει τα εργαλεία του. Η ανακάλυψη του συγκεκριμένου θύματος έγινε αρχικά το 1961.

Η καταστροφή που έμεινε στην ιστορία

Ο «Κήπος των Φυγάδων» συνεχίζει να αποκαλύπτει νέα στοιχεία για την ανθρώπινη τραγωδία που εκτυλίχθηκε εκείνη την ημέρα. Σε πολλές περιπτώσεις, τα θύματα βρέθηκαν να κρατούν προσωπικά αντικείμενα, όπως κλειδιά, λυχνάρια ή κοσμήματα, δείχνοντας την προσπάθεια να διασωθούν μαζί με την περιουσία τους.

Σε ένα άλλο πρόσφατο εύρημα, ένας άνδρας εντοπίστηκε να κρατά ένα μεγάλο πήλινο δοχείο, πιθανότατα χρησιμοποιημένο ως αυτοσχέδιο κράνος για προστασία από τα συντρίμμια που έπεφταν από τον ουρανό. Δίπλα του βρέθηκαν επίσης μια λάμπα, ένα σιδερένιο δαχτυλίδι και δέκα χάλκινα νομίσματα.

Η εικόνα που προκύπτει από όλα αυτά τα ευρήματα είναι συγκλονιστική καθώς απλοί πολίτες και επαγγελματίες όπως αυτός ο γιατρός έκαναν ό,τι μπορούσαν για να σωθούν ή να βοηθήσουν άλλους, μέχρι την τελευταία στιγμή.

