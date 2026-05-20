Για τις 4 Ιουνίου αναβλήθηκε σήμερα η ακρόαση της αίτησης του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη με την οποία ζητείται η ακύρωση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του στο πλαίσιο της υπόθεσης «Σάντης».

Το Ανώτατο Δικαστήριο που επιλήφθηκε σήμερα της υπόθεσης όρισε τη 2α Ιουνίου ως την ημέρα που η Νομική Υπηρεσία δικαιούται να καταχωρήσει ένσταση στο εν λόγω αίτημα. Περαιτέρω το δικαστήριο όρισε την 4η Ιουνίου για να ακούσει τις δύο πλευρές.

Ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης είχε εξασφαλίσει άδεια από το ίδιο δικαστήριο ώστε να ζητήσει την ακύρωση του εντάλματος έρευνας με το αιτιολογικό ότι αυτό εκδόθηκε κάθ´ υπέρβαση εξουσίας και πως δεν ήταν αναγκαίο.

Σημειώνεται ότι τα παραληφθέντα τεκμήρια μετά την έρευνα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από την αστυνομία η οποία ούτως ή άλλως έχει ολοκληρώσει τις έρευνες της γύρω από την υπόθεση, με τον σχετικό φάκελο να βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας.