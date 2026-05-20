Η Alpha Bank κατέγραψε ισχυρή εκκίνηση για το 2026, με διψήφια αύξηση βασικών εσόδων (+11,5%) και διατήρηση ανθεκτικής κερδοφορίας, παρά το περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η επίδοση του α’ τριμήνου υπογραμμίζει τη μετάβαση σε διαφοροποιημένο και επαναλαμβανόμενο μοντέλο κερδοφορίας, με ώθηση από τα έσοδα προμηθειών (+29%) και τα καθαρά έσοδα από τόκους (+5%).

Βασικοί δείκτες α’ τριμήνου

Δείκτης ενσώματων κεφαλαίων (RoTBV): 12,6%

Κέρδη ανά μετοχή (EPS): €0,08

Καθαρά κέρδη: €221 εκατ. προσαρμοσμένα / €182 εκατ. μετά τα one-offs

CET1: 14,7% με οργανική δημιουργία κεφαλαίου +25 μ.β.

Δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE): 3,7%

Κόστος κινδύνου: 44 μ.β.

Η καθαρή πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ανήλθε σε €0,5 δισ., με συνολικές εκταμιεύσεις €3,2 δισ., ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν κατά +11% ετησίως. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν +18,6% τριμηνιαίως και οι καταθέσεις κατά +0,6%.

Ενίσχυση εσόδων και προμηθειών

Τα έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €139,7 εκατ., αυξημένα κατά +29% σε ετήσια βάση, με ισχυρή συμβολή από επιχειρηματική πίστη (+33%) και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (+29%). Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν 5,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας €416,3 εκατ., υποστηριζόμενα από τη διεύρυνση χαρτοφυλακίου δανείων και υψηλότερα έσοδα από ομόλογα.

Έλεγχος κόστους και λειτουργική αποδοτικότητα

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 39%, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά -1,7% σε τριμηνιαία βάση, παρά την αύξηση κόστους προσωπικού (+22,3%). Η στρατηγική βελτιστοποίησης δαπανών ενίσχυσε τη λειτουργική μόχλευση του Ομίλου.

Στρατηγικές εξαγορές και διαφοροποίηση

Η εξαγορά 69,61% της Alpha Trust ενισχύει τη θέση της τράπεζας σε wealth management και asset management, διευρύνοντας την πελατειακή βάση και τα προϊόντα επενδυτικής τραπεζικής. Παράλληλα, προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των εξαγορών Universal Life και Altius, ενισχύοντας την παρουσία στον ασφαλιστικό τομέα και διευρύνοντας την προσέγγιση σε πάνω από 100.000 πελάτες και δίκτυο 400 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Νέο λειτουργικό μοντέλο

Η Alpha Bank βασίζει τη στρατηγική της σε πέντε πυλώνες:

Universal Corporate Banking Model: Ολιστική προσέγγιση επιχειρηματικών πελατών με transaction banking και trade finance. Wealth & Retail Expansion: Ενιαία πλατφόρμα wealth management, συμβουλευτικό μοντέλο και επένδυση σε επαναλαμβανόμενα έσοδα. Συνεργασία με UniCredit: Υποστήριξη διασυνοριακών συναλλαγών και ενίσχυση επενδυτικής πλατφόρμας. Αποδοτικότητα & τεχνολογία: Πειθαρχία κόστους, επενδύσεις σε automation, data-driven cross-selling και human capital. Κεφαλαιακή επάρκεια & διανομή κεφαλαίου: Οργανική δημιουργία κεφαλαίου +25 μ.β., διανομή 55% καθαρών κερδών σε μέρισμα και επαναγορά μετοχών (€519 εκατ.).

Προοπτικές 2026

Η τράπεζα αναμένει αύξηση προσαρμοσμένων κερδών κατά 11%, με αντίστοιχη βελτίωση του EPS, στηριζόμενη σε επαναλαμβανόμενα έσοδα και συνεπή υλοποίηση στρατηγικής. Η Alpha Bank παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων για πλήρη ανάπτυξη και ανθεκτική κερδοφορία.

Capital.gr