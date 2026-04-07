Η Alpha Bank προχώρησε σε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 69,61% της Alpha Trust Holdings, ενώ θα ακολουθήσει προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπολοίπων μετοχών.

Η συναλλαγή έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη άνω των δύο τρίτων των μετόχων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησής της, γεγονός που διασφαλίζει υψηλή ορατότητα ολοκλήρωσης και τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας από την Alpha Bank μετά το closing.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια έντονου ενδιαφέροντος που είχε εκδηλωθεί για την Alpha Trust από την αγορά, αναδεικνύοντας τη στρατηγική της αξία. Η επιλογή της διοίκησης και των βασικών μετόχων να προχωρήσουν σε συμφωνία με την Alpha Bank ερμηνεύεται ως ένδειξη εμπιστοσύνης στη στρατηγική κατεύθυνση και τις προοπτικές ανάπτυξης της Τράπεζας.

Το προσφερόμενο τίμημα ενσωματώνει σημαντικό premium σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα διαπραγμάτευσης της μετοχής, αντανακλώντας τη στρατηγική αξία της εταιρείας και το δυναμικό δημιουργίας συνεργειών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόταση θα καταβάλει €20,20 σε μετρητά, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα.

Τι φέρνει η Alpha Trust στον Όμιλο

Η Alpha Trust αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους ανεξάρτητους διαχειριστές κεφαλαίων στην Ελλάδα, με περίπου €2,2 δισ. υπό διαχείριση κεφάλαια, ισχυρή και αυξανόμενη κερδοφορία και αποδεδειγμένο ιστορικό υπεραπόδοσης έναντι της αγοράς.

Η αξία της εταιρείας αποτυπώνεται σε τρία βασικά στοιχεία:

• Διαχειρίζεται την περιουσία σημαντικού αριθμού Ελλήνων επιχειρηματιών, διατηρώντας ένα πελατολόγιο υψηλής και πολύ υψηλής καθαρής θέσης, ένα segment που απαιτεί πολυετή ανάπτυξη και ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης

• Σταθερή παραγωγή αποδόσεων, με συνεχή δημιουργία performance fees σε διαφορετικούς κύκλους της αγοράς και επενδυτικά προϊόντα που καταγράφουν υψηλές επιδόσεις διεθνώς • Διακριτικό μοντέλο διαχείρισης χαρτοφυλακίων (discretionary), που επιτρέπει συνεπή υλοποίηση στρατηγικής και βαθύτερη σχέση με τον πελάτη

Η Alpha Trust συγκαταλέγεται στις λίγες ανεξάρτητες πλατφόρμες στην ελληνική αγορά που συνδυάζουν παρουσία τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές, γεγονός που ενισχύει τη στρατηγική σημασία της συναλλαγής.

Διεθνής διάσταση

Η Alpha Trust διαθέτει σημαντική εμπειρία σε διεθνείς αγορές και εναλλακτικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων δομών μέσω Λουξεμβούργου, οι οποίες εξυπηρετούν πελάτες με πιο σύνθετες και διεθνοποιημένες ανάγκες.

Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις δυνατότητες της Alpha Bank στον τομέα του offshore wealth management, διευρύνοντας την πρόσβαση σε διεθνή επενδυτικά προϊόντα και δραστηριότητες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, ενώ συνάδει με τη φιλοδοξία του Ομίλου για την παροχή υπηρεσιών Wealth and Private Banking με έδρα στο Λουξεμβούργο, και αντίστοιχα στις αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου.

Ένα διαφοροποιημένο μοντέλο Wealth & Asset Management

Ο συνδυασμός της Alpha Bank με την Alpha Trust δημιουργεί ένα διαφοροποιημένο μοντέλο στην ελληνική αγορά, που συνδυάζει:

• την κλίμακα, τον ισχυρό ισολογισμό και το δίκτυο διανομής της Alpha Bank

• με την επενδυτική τεχνογνωσία και την ευελιξία ενός boutique asset manager

Το αποτέλεσμα είναι μια ενιαία πλατφόρμα που συνδυάζει θεσμικού τύπου διαχείριση χαρτοφυλακίων με δυνατότητες παραγωγής υπεραπόδοσης (alpha), προσεγγίζοντας πρακτικές διεθνών wealth managers.

Στρατηγική σημασία για την Alpha Bank

Η συναλλαγή επιταχύνει τη στρατηγική μετάβαση της Alpha Bank προς δραστηριότητες που δημιουργούν επαναλαμβανόμενα έσοδα από προμήθειες, με χαμηλότερη κεφαλαιακή ένταση και υψηλότερα περιθώρια αποδοτικότητας.

Το Wealth & Asset Management αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τον Όμιλο, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της UniCredit, με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης επενδυτικής πλατφόρμας για το σύνολο των πελατών — retail, private και institutional.

Μέρος ενός ευρύτερου οικονομικού οικοσυστήματος

Η εξαγορά της Alpha Trust εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Alpha Bank για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος, που καλύπτει το σύνολο των αναγκών των πελατών:

• Λιανική τραπεζική και μικρές επιχειρήσεις, με το νέο μοντέλο retail και λύσεις factoring μέσω της FlexFin

• Wealth & Asset Management, με την ενσωμάτωση της Alpha Trust και την αξιοποίηση επενδυτικών προϊόντων μέσω της συνεργασίας με τη UniCredit (oneMarkets Fund) • Corporate & Investment Banking, με την ενίσχυση των δυνατοτήτων εξυπηρέτησης σύνθετων συναλλαγών, μέσω της Axia Ventures

• Ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην Κύπρο, μέσω της AstroBank και της διαμόρωσης ενός κορυφαίου ασφαλιστικού βραχίονα στο νησί με την συγχώνευση Altius Insurance και Universal Life

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν τα “product factories” του Ομίλου, δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο κάλυψης των πελατών και, ταυτόχρονα, φέρνουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό στην Τράπεζα, ενισχύοντας το δυναμικό της.

Οι άνθρωποι πίσω από τη συναλλαγή

Η παραμονή της διοίκησης, των στελεχών της Alpha Trust, καθώς και η ένταξη των εξειδικευμένων επαγγελματιών της εταιρείας στον Όμιλο της Alpha Bank, διασφαλίζει τη συνέχεια, την ομαλή ενσωμάτωση και τη διατήρηση της επενδυτικής φιλοσοφίας.

Η ομάδα διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών, στην Ελλάδα και διεθνώς, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της Alpha Bank στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών.

Η εξαγορά της Alpha Trust αποτελεί ένα στρατηγικό βήμα για τη δημιουργία μιας από τις πιο ολοκληρωμένες και ανταγωνιστικές πλατφόρμες Wealth & Asset Management για Έλληνες και Κύπριους πελάτες.

Πρόκειται για μια κίνηση που υπερβαίνει τα όρια μιας μεμονωμένης εξαγοράς, ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της Alpha Bank στην αγορά επενδυτικών υπηρεσιών και επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής της για ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Capital.gr