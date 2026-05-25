Μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021 είναι τα παράπονα πολιτών προς το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενώ, όπως δήλωσε η Επίτροπος, Μαρία Χριστοφίδου, την Κυριακή των εκλογών διενεργήθηκαν συνολικά έλεγχοι σε 400 εκλογικά κέντρα και για πρώτη φορά στην Επαρχία Πάφου.

Ανέφερε ότι το τοπίο αναφορικά με τα στατιστικά στοιχεία για την εκλογική διαδικασία της Κυριακής, θα ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων λίγων ημερών.

Όπως είπε η κ. Χριστοφίδου, “χθες πραγματοποιήθηκαν παγκύπρια έλεγχοι σε 400 εκλογικά κέντρα” από λειτουργούς του Γραφείου της, ενώ η ίδια ήταν παρούσα στους ελέγχους που για πρώτη φορά διενεργήθηκαν στην Επαρχία Πάφου.

Ευχαρίστησε τους λειτουργούς του Γραφείου της που με συνέπεια εργάστηκαν για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων και σημείωσε ότι “η γενική εικόνα είναι θετική, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί σημαντικά ζητήματα”.

Ευχαρίστησε επίσης τον Εφορο και Βοηθό Έφορο Εκλογών και όλους του λειτουργούς της Υπηρεσίας Εκλογών “για την άριστη συνεργασία και άμεση ανταπόκριση στα όσα ζητήματα τέθηκαν” από πλευράς του Γραφείου της

Όπως είπε η Επίτροπος “με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχω μπροστά μου τα παράπονα είναι μειωμένα από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2021″.

Εξήγησε ότι “έχουν υποβληθεί από τον Φεβρουάριο μέχρι σήμερα παράπονα όσον αφορά τηλεφωνικές κλήσεις, αποστολή μηνυμάτων sms, επικοινωνία μέσω της εφαρμογής Viber ενώ υπάρχουν και δύο περιπτώσεις που αφορούσαν δημόσια εκφώνηση ονομάτων και στοιχείων ψηφοφόρων”.

Σύμφωνα με την κ. Χριστοφίδου, “θα έχουμε τον τελικό αριθμό των παραπόνων εντός των ημερών οπότε και θα εκδοθεί ανακοίνωση”.

Αναφορικά με την επικοινωνία κομμάτων με πολίτες, η Επίτροπος διευκρίνισε ότι “το τελευταίο 24ωρο είχαμε περισσότερα παράπονα, λόγω του ότι δεν ξεκαθαρίστηκε το γεγονός ότι το Γραφείο μου εξετάζει παράπονα υπό το πρίσμα της Νομοθεσίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή κατά πόσον υπήρχε νόμιμη βάση επεξεργασίας και συγκατάθεση επικοινωνίας”. Διευκρίνισε ότι σημαντικό στοιχείο είναι κατά πόσο έδωσαν οι ψηφοφόροι τη συγκατάθεσή τους για να περιλαμβάνονται στους επικαιροποιημένους καταλόγους των πολιτικών κομμάτων.

Ανέφερε πως “το ότι υπάρχει απαγόρευση τις τελευταίες 48 ώρες πριν τις εκλογές για όλες τις διαφημίσεις είναι διαφορετικής φύσεως και δεν εμπίπτει στην αξιολόγηση παραβίασης προσωπικών δεδομένων, άρα στη δική μου αρμοδιότητα”.

Η Επίτροπος σημείωσε ότι “οι εκλογές και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνδέονται άρρηκτα με την δημοκρατία και ο σεβασμός και η ιδιωτικότητα του πολίτη δεν είναι τυπικές λεπτομέρειες, αλλά άπτονται ζητημάτων εμπιστοσύνης”.

Καταλήγοντας είπε ότι σήμερα, 24 του Μάη 2026, συμπληρώνονται οκτώ χρόνια από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από την Κυπριακή Δημοκρατία.

