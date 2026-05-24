Μηνύματα μέσω SMS αλλά και μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, Viber, WhatsApp και Messenger έλαβαν σήμερα αριθμός πολιτών από υποψήφιους Βουλευτές, τα οποία ωστόσο δεν καλύπτονται από το Νόμο απαγόρευσης των 48 ωρών, δήλωσε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μαρία Χριστοφίδου.

Πρόσθεσε, ωστόσο, πως στο Γραφείο της έχουν φτάσει καταγγελίες για τα συγκεκριμένα μηνύματα και συνεπώς θα ελεγχθεί το κατά πόσο αυτά τα μηνύματα έχουν αποσταλεί σε μέλη των επικαιροποιημένων εκλογικών καταλόγων των κομμάτων και ήταν με την συγκατάθεση των ψηφοφόρων. Πρόσθεσε, πως αν αυτά τα μηνύματα στάλθηκαν σε άτομα που δεν έχουν δώσει την συγκατάθεση τους, τότε υπάρχει υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Ερωτηθείσα πόσα τέτοια μηνύματα έχουν σταλεί, η κ. Χριστοφόρου είπε πως αύριο θα υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση και με τον αριθμό, όταν θα ολοκληρωθούν οι εκλογές.

Η κ. Χριστοφίδου ανέφερε στη συνέχεια, πως οι λειτουργοί του Γραφείο της διεξάγουν σήμερα εποπτικούς ελέγχους στα εκλογικά κέντρα για κατά πόσον υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες που εξέδωσε προς τους λειτουργούς για μη αναφώνηση των ταυτοτήτων και πως οι κατάλογοι των κομμάτων περιλαμβάνουν μόνο ονοματεπώνυμο και αριθμό εκλογικού βιβλιαρίου.

Μέχρι στιγμής, κατέληξε η κ. Χριστοφίδου, υπήρξε συμμόρφωση με αυτή την οδηγία.

ΚΥΠΕ