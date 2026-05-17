Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε σήμερα την επιδημία Έμπολα, που προκλήθηκε από τον ιό Μπουντιμπούγκιο σε Κονγκό και Ουγκάντα, κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει πως δεν πληρούνται τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό πανδημίας.

Την Παρασκευή, η Ουγκάντα επιβεβαίωσε ξέσπασμα του άκρως μεταδοτικού ιού Έμπολα στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι η επιδημία είναι «εισαγόμενη» από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ένας ασθενής πέθανε σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στις 14 Μαΐου, αφού εμφάνισε συμπτώματα αιμορραγικού πυρετού.

Στη ΛΔ του Κονγκό έχουν καταγραφεί 336 ύποπτα κρούσματα και 88 θάνατοι. Τα Αφρικανικά Κέντρα για τον Έλεγχο και την Πρόληψη Ασθενειών συγκάλεσαν κατεπείγουσα συνάντηση με τις αρχές της ΛΔ του Κονγκό, την Ουγκάντα, το Νότιο Σουδάν και διεθνείς εταίρους για να εντείνουν τη διασυνοριακή επιτήρηση και να ενισχύσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ο Έμπολα παραμένει συχνά θανατηφόρος, παρά τις θεραπείες και τα εμβόλια που αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Από το 1976, όταν εντοπίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στο τότε Ζαΐρ, τη σημερινή ΛΔ του Κονγκό, έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι στην Αφρική.

Ο ιός μεταδίδεται με τα σωματικά υγρά και τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο πυρετός, η αιμορραγία και η διάρροια.

Πηγή: iefimerida.gr