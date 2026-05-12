Πρωταγωνιστής ενός πρωτόγνωρου περιστατικού ήταν σήμερα (11/5) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς διέκοψε μια συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής «Africa Forward» στο Ναϊρόμπι λόγω θορύβου και ζήτησε να επικρατήσει ησυχία στην αίθουσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τον πολιτισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Αφρικής και της Γαλλίας. Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωησης, η εκδήλωση, που διοργανώθηκε από κοινού από τη Γαλλία και την Κένυα, εστίασε στην ενίσχυση των οικονομικών και πολιτικών δεσμών μεταξύ των αφρικανικών χωρών και της Γαλλίας.

French President Emmanuel Macron interrupted the Africa Forward Summit in Nairobi, Kenya, to hush the crowd as artists and young speakers addressed the crowd, calling the noise 'a total lack of respect' https://t.co/PUpxw70qaL pic.twitter.com/Kfx8Y3wAcj May 11, 2026

«Αν θέλετε να συζητήσετε άλλα θέματα, μπορείτε να φύγετε»

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της συζήτησης επικρατούσε έντονος θόρυβος στην αίθουσα με αποτέλεσμα ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος καθόταν στην πρώτη σειρά, να ανέβει στη σκηνή, να πάρει το μικρόφωνο και να απευθυνθεί στο κοινό. «Με συγχωρείτε, όλοι… Έι, έι! Λυπάμαι, αλλά είναι αδύνατο να μιλήσουμε για πολιτισμό με όλο αυτόν τον θόρυβο», επεσήμανε ο Μακρόν, εισπράττοντας το χειροκρότημα από κάποια τμήματα του κοινού.

Στη συνέχεια, προέτρεψε τους συμμετέχοντες είτε να προσέχουν είτε να αποχωρήσουν από την αίθουσα αν θέλουν να διεξάγουν ξεχωριστές συνομιλίες. «Αυτό προτείνω: αν θέλετε να συζητήσετε άλλα θέματα, μπορείτε να φύγετε. Αν θέλετε να μείνετε εδώ, θα ακούσουμε τους ομιλητές και θα τηρήσουμε τους ίδιους κανόνες», τόνισε.

Λίγο αργότερα ο Μακρόν αναφέρθηκε ξανά στις διαταραχές στην αίθουσα, λέγοντας με ένα χαμόγελο αυτή τη φορά ότι «η σιωπή συνήθως σιγεί τον θόρυβο», ενώ δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες ήταν ελεύθεροι να διεξάγουν ιδιωτικές συζητήσεις έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων.

Η Σύνοδος Κορυφής «Africa Forward» αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Γαλλίας να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με τις αφρικανικές χώρες εν μέσω μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών δυναμικών.

Κατά τη διάρκεια του φόρουμ, ο Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία επιδιώκει να ξεπεράσει αυτό που περιέγραψε ως ένα ξεπερασμένο μοντέλο επιρροής στην Αφρική, υπογραμμίζοντας: «Αυτή η εποχή έχει τελειώσει».

protothema.gr