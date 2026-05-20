Με το ζεϊμπέκικο και την προέλευσή του ασχολούνται και πάλι τα τουρκικά μέσα. Τηλεοπτική εκπομπή προσκάλεσε χορευτές για να συγκρίνει τις κινήσεις σε Ελλάδα και Τουρκία. Στη διάρκεια της εκπομπής η παρουσιάστρια ισχυρίστηκε πως «οι Έλληνες πάνε να μας κλέψουν και το ζεϊμπέκικο».

Παρόμοιο δημοσίευμα υπήρχε και στις 15 Μαΐου στην εφημερίδα Milliyet, με «χτύπημα», μάλιστα, ήταν και στο πρωτοσέλιδο. Εκεί διατυπωνόταν ο ισχυρισμός πως «οι Έλληνες προσπαθούν να κλέψουν από τους Τούρκους το ζεϊμπέκικο».

«Ολόκληρες συζητήσεις για το ζεϊμπέκικο»

«Μήπως η Ελλάδα διεκδικεί και το ζεϊμπέκικο του Αιγαίου; Αυτό είναι το ερώτημα μας. Εδώ έχουμε τους ειδικούς του θέματος. Να θυμίσουμε πως η Ελλάδα θα διοργανώσει μια εκδήλωση για το ζεϊμπέκικο με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Αναφερόμαστε για μια μαζική συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό βέβαια επανέφερε τις συζητήσεις σχετικά με την απομίμηση του τουρκικού πολιτισμού.

» Τα δικά μας ζεϊμπέκ δεν είναι τραγούδια κάποιου δημιουργού, είναι ανώνυμα. Ενώ των Ελλήνων είναι δημιουργήματα κάποιων μουσικών, έχουν συγκεκριμένα μουσικά βήματα και το ζεϊμπέκικο έχει διαδοθεί εκεί αλλά σε αυτό υπάρχουν».

